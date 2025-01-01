キャンパスアップデートビデオメーカー：学校ニュースを素早く魅力的に作成
AIを活用したツールとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、キャンパスイベントのための魅力的な教育およびプロモーションビデオを迅速に制作します。
見込み学生とその親をターゲットに、魅力的な学生のストーリーと大学の独自の魅力を紹介する45秒のプロモーションビデオを作成しましょう。このインスピレーションを与えるビデオは、プロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルを維持し、HeyGenの「AIアバター」を効果的に使用して、学生募集のための強力なメッセージを個別化できます。
新しい学術イニシアチブについて、大学全体のコミュニティと地元の報道機関に60秒のビデオアップデートで知らせましょう。情報を明確かつ親しみやすく提示し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの視覚的サポートを使用して簡潔に説明します。最大限のアクセス性とエンゲージメントを確保するために、「字幕/キャプション」を生成して広範なリーチを実現しましょう。
卒業生のストーリーを祝う心温まる30秒のビデオを生成し、現役の学生、寄付者、広範な卒業生ネットワークを対象に設計します。真実味のある証言に基づくビジュアルスタイルと穏やかな背景音楽が強く共鳴します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、この大学ビデオをさまざまなソーシャルメディアチャンネルに簡単に適応させ、大学のブランドを強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして大学のプロモーションビデオや学生募集活動を強化できますか？
HeyGenはAIを活用したツールを通じて、大学が魅力的なプロモーションビデオを作成し、学生募集を促進するのを支援します。テンプレート、AIアバター、ボイスオーバー生成を活用して、大学のイベントや学生のストーリーを効果的に伝える高品質なビデオを制作できます。
HeyGenはキャンパスアップデートのビデオ作成を効率化するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはクリエイティブエンジンとして機能し、キャンパスアップデートビデオの作成を簡素化します。スクリプトを魅力的なコンテンツに変換するテキストビデオ機能を使用し、動的なテキストオーバーレイを追加し、豊富な音楽ライブラリを活用して、コミュニティを簡単に情報提供し、つなげます。
HeyGenはさまざまな教育ビデオで大学のブランドを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランド管理機能を提供し、大学のロゴ、色、その他のビジュアル要素をすべての教育ビデオに一貫して統合できます。これにより、学生のオンボーディングから卒業生のストーリーまで、すべてのビデオコンテンツに一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
従来の方法を超えて、HeyGenはどのようにして学生のストーリーやキャンパスイベントの魅力的なコンテンツを作成できますか？
HeyGenはAIビデオ生成を通じて、学生のストーリーやキャンパスイベントの生のアイデアを魅力的なコンテンツに変換します。AIアバターと多様なアスペクト比を活用して、ソーシャルメディアプラットフォームでキャンパスライフの活気を強調し、メッセージが広く共鳴するようにします。