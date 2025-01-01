キャンパスアップデートビデオジェネレーター: コミュニケーションを効率化
AIアバターを使用して、ダイナミックなキャンパスツアービデオや学生の声を迅速に制作し、観客を魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
見込み学生とその家族を対象に、新しい学部や革新的な研究を紹介する45秒の招待ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでインスピレーションを与えるもので、クリーンなグラフィックと洗練されたバックグラウンドスコアを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、詳細な情報を簡単に洗練された「大学ビデオメーカー」プレゼンテーションに変換します。
高校生が共感できる大学体験を求めていることを考慮し、学生の声をフィーチャーした60秒の魅力的なビデオを開発してください。美学は本物で温かみのあるもので、自然光と本物の学生の声を使用し、柔らかく励ましのあるサウンドトラックで補完します。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込んで、アクセシビリティを確保し、この「AIビデオジェネレーター」出力のエンゲージメントを向上させます。
キャンパス全体のウェルネスイニシアチブを対象とした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、キャンパスコミュニティ全体と地元住民を対象にします。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションは活気があり現代的で、クイックカット、インスパイアリングな音楽、明確で簡潔なメッセージを含みます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、あらゆる「アカデミックビデオジェネレーター」キャンペーンに効果的なツールにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは大学向けのクリエイティブなビデオコンテンツをどのように強化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、視覚的に魅力的なコンテンツを開発する力を学術機関に提供します。私たちのプラットフォームは強力なカスタムブランディングを可能にし、すべてのビデオが大学の美学に合致することを保証します。
HeyGenは教育向けのAIビデオジェネレーターとしてどのような利点を提供しますか？
HeyGenは、学術ニーズに合わせたコンテンツ作成を効率化する強力なAIビデオジェネレーターであり、スクリプトを多様なAIボイスでプロフェッショナルなビデオに変換します。この効率性により、大学は高品質なキャンパスアップデートビデオやオンラインコース教材を迅速に制作できます。
HeyGenはダイナミックなキャンパスツアービデオや学生の声の作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなキャンパスツアーや本物の学生の声を簡単に生成するのに最適です。直感的なビデオ編集ツールとメディアライブラリを活用して、魅力的なビジュアルとストーリーを組み込むことができます。
HeyGenはどのようにしてテキストから効率的に学術ビデオを生成しますか？
HeyGenは、テキストをビデオに簡単に変換できるようにし、先進的なAIボイス生成と自動キャプションを提供します。この機能は、講義からプロモーション資料まで、魅力的な大学ビデオメーカーコンテンツを制作するのに理想的です。