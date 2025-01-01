魅力的なバーチャル体験のためのキャンパスツアービデオジェネレーター
AIアバターで個人的なタッチを加えたダイナミックなバーチャルキャンパスツアーで大学のマーケティングを効率化します。
高校3年生と4年生を対象に、キャンパス文化と学生生活を理解したいという意欲的な学生向けに、60秒のキャンパス訪問概要ビデオメーカー体験を開発してください。このビデオは、実際の学生の声をフィーチャーし、活気あるキャンパス内の活動を紹介する、エネルギッシュなドキュメンタリースタイルを採用し、人気のあるバックグラウンドトラックでサポートされます。HeyGenのAIアバターを利用して、多様な学生の視点を提示し、日常の大学体験を本物の形で提供し、学生リクルートメントの努力を強化します。
特定の学術部門に焦点を当て、高等教育内のその特定の分野に深く興味を持つニッチな見込み学生を対象とした、30秒の情報豊かな学校マーケティングビデオを制作する必要があります。ビジュアルの美学は洗練されており、最先端の施設と実践的な学習体験を強調し、洗練されたインスパイアリングなオーケストラのスコアで補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成機能がプロフェッショナルなナレーションを提供し、プログラムのユニークな提供と学術的卓越性を視聴者に案内します。
幅広いソーシャルメディアのオーディエンス向けに、大学の注目を集め、迅速なエンゲージメントを生み出すことを目的とした、バーチャルツアーのスニペットとして機能する30秒の簡潔な広告を作成する必要があります。このビデオは視覚的に魅力的でテンポが速く、トレンドのビジュアルと若い世代に共鳴する人気のあるキャッチーな音楽を取り入れます。音声なしでもアクセス可能で影響力を持つために、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、画面上の字幕/キャプションを目立たせることが重要です。これにより、ソーシャルメディアコンテンツプラットフォーム向けに最適化されます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なキャンパスツアービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力な「キャンパスツアービデオジェネレーター」として機能し、プロフェッショナルな「バーチャルツアー」や「リクルートメントビデオ」を簡単に制作できます。「カスタマイズ可能なテンプレート」と直感的な「ドラッグ＆ドロップ要素」を使用して、「高等教育」における「学生リクルートメント」のための魅力的なコンテンツを迅速に構築できます。
HeyGenは魅力的な学校マーケティングビデオのためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、インパクトのある「学校マーケティングビデオ」を作成するための高度な「AIビデオ編集ツール」を提供します。「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を活用してメッセージを明確に伝え、アクセス性と広範なリーチを確保するためにプロフェッショナルな「字幕」も含めることができます。
HeyGenはテキストを高品質なバーチャルツアービデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの「テキスト-to-ビデオ」機能を使用すると、シンプルなスクリプトを「AI生成ビデオ」に変換し、「バーチャルツアー」を作成できます。包括的な「ストックライブラリ」から要素を統合し、「シネマティックなビジュアル」と同期されたオーディオを追加することで、「キャンパスツアービデオ」を本当に没入感のあるものにします。
HeyGenは教育コンテンツにおける強力なブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、あなたの機関のロゴ、色、フォントを「ソーシャルメディアコンテンツ」や「学校マーケティングビデオ」に直接組み込むことができます。「カスタマイズ可能なテンプレート」と「グラフィックス」や「フィルター」のオプションを使用して、すべてのビデオコミュニケーションで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持できます。