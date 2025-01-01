キャンパスオリエンテーションビデオジェネレーター: 新入生を引きつける
プロフェッショナルなキャンパスオリエンテーションビデオで新入生を歓迎し、シームレスなボイスオーバー生成を活用します。
見込み学生とその家族を対象にした60秒のキャンパスツアービデオを作成し、キャンパスの美しさと主要施設をシネマティックでスムーズなショットで紹介します。魅力的なAIアバターが視聴者を案内し、プロフェッショナルでありながら温かみのあるナレーションを落ち着いたインストゥルメンタル音楽に乗せて提供し、大学の没入感ある体験を提供します。
国際新入生向けの30秒の情報ビデオを制作し、明確なグラフィックと安心感のあるビジュアルスタイルで重要なリソースと一般的な質問を強調します。このビデオはHeyGenの字幕機能を利用してアクセシビリティを確保し、明瞭で明確なボイスオーバーと軽やかな背景音楽を補完し、特定のオンボーディングニーズに対応します。
入学を検討している高校生向けに75秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用してモダンで視覚的に魅力的なプレゼンテーションを行います。ビデオはモーショングラフィックスとテキストオーバーレイを組み合わせ、熱意あるボイスオーバーと現代的な音楽を使用して、キャンパスオリエンテーションプロセスを魅力的で簡単にナビゲートできるものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはキャンパスオリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なキャンパスオリエンテーションビデオジェネレーターとして機能し、直感的なビデオテンプレートとAI機能を提供して、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、新入生向けの魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはキャンパスツアービデオにAIアバターを組み込むことができますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を使用して、キャンパスツアービデオをナレーションし、新入生にとってより魅力的でパーソナライズされたメッセージを提供します。
カスタムキャンパスビデオのためのブランディングコントロールはどのように利用できますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、大学のロゴやカラーをビデオ作成に統合することができます。また、広範なメディアライブラリを活用して、ユニークなキャンパスオリエンテーション体験のためにコンテンツをパーソナライズできます。
HeyGenは教育コンテンツの生成にテキストからビデオへの変換をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのテキストからビデオへの機能は、スクリプトをAIボイスとアバターを使用してダイナミックなビデオコンテンツに変換します。これには自動字幕も含まれ、トレーニングビデオがすべての視聴者にとってアクセスしやすく明確であることを保証します。