キャンパス運営概要ビデオメーカー：簡単な作成
HeyGenの革新的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑なキャンパス運営を瞬時に明確で魅力的なビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のキャンパススタッフや部門長が新しいポリシーの更新を迅速に把握するにはどうすればよいでしょうか？HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑な変更を明確に説明する90秒の説明ビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは明確で現代的かつ自信に満ちたもので、アクセシビリティと保持のために正確な字幕/キャプションを補完します。
大学のリーダーシップやコミュニティパートナーに最近のキャンパスの改善や成果を紹介する、教育ビデオイニシアチブの一環としてのダイナミックな45秒のビデオを想像してください。このビデオ作成は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、プロフェッショナルで影響力のある美学を維持し、権威あるナレーションを提供します。
ITサポートスタッフと技術管理者を対象とした2分間の指導ビデオを設計し、HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用して新しいソフトウェア展開プロセスをデモンストレーションします。このビデオは、ステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、明確な画面上の注釈と中立的で明確なナレーション生成を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、テキスト-to-ビデオスクリプトから技術的なウォークスルーを効果的に構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはキャンパス運営概要ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、魅力的なキャンパス運営概要ビデオの作成を効率化します。リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換し、ナレーション生成を組み込み、直感的なドラッグ＆ドロップ編集を利用してプロフェッショナルな出力を実現します。
HeyGenは高度なビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、視覚的な一貫性を保つための包括的なブランディングコントロールを含む強力な技術的機能を提供します。ユーザーは簡単に字幕/キャプションを追加し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを管理し、豊富なストックメディアライブラリにアクセスしてビデオ作成を強化できます。
HeyGenはスクリプトから教育ビデオやトレーニングビデオを効率的に生成できますか？
はい、HeyGenはスクリプトから直接教育ビデオやトレーニングビデオを生成するのに優れています。この機能は、AIアバターと自動ナレーション生成と組み合わせて、新しい従業員のオンボーディングのための魅力的なコンテンツを非常に効率的に作成します。
HeyGenはさまざまなプロジェクトのために柔軟なビデオ編集とテンプレートの使用をサポートしていますか？
HeyGenは、幅広いテンプレートとドラッグ＆ドロップ編集機能を通じて柔軟なビデオ作成をサポートしています。これにより、ユーザーはシーンを簡単にカスタマイズし、統合されたメディアライブラリを利用して、高品質の説明ビデオやその他のビデオコンテンツを迅速に制作できます。