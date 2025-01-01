本物のストーリーを伝えるキャンパスカルチャービデオメーカー
学生のエンゲージメントとバーチャルキャンパスツアーのための魅力的な大学ビデオ制作を作成します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで迅速に始めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在の学生、卒業生、一般の人々を対象にした30秒の学生の声を集めたビデオを作成し、活気ある学生生活とキャンパス活動をソーシャルメディア投稿で祝います。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で個人的なものであり、インタビュー形式のスニペットを温かい照明と感動的なバックグラウンドミュージックで特徴付けます。HeyGenのAIアバターを使用して統一されたブランドメッセージを伝え、すべてのコンテンツが自動字幕/キャプションでアクセス可能であることを保証します。
国際的な応募者、研究パートナー、潜在的な寄付者を対象にした60秒の洗練された大学プロモーションビデオを開発し、ユニークな学術プログラムと最先端の施設を強調します。プロフェッショナルで洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、明確で権威あるボイスオーバーと洗練されたオーケストラのバックグラウンドミュージックを組み合わせます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成され、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルで豊かにします。
新入生と編入生を対象にした50秒の「一日の生活」ビデオを制作し、典型的なキャンパス体験を親しみやすい一人称視点で提供します。ビジュアルスタイルはブログのようで、カジュアルなバックグラウンドミュージックと自然な音を使用し、魅力的で親しみやすいトーンを作り出します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して物語を迅速に適応させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なキャンパスカルチャービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、大学が魅力的なコンテンツを制作するための優れた「キャンパスカルチャービデオメーカー」として機能します。「カスタマイズ可能なテンプレート」と「AIアバター」を活用して学生生活を紹介し、「バーチャルキャンパスツアー」を作成して「学生のエンゲージメント」を高めます。
HeyGenは効率的な大学ビデオ制作のためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは「ドラッグ＆ドロップ」編集や豊富な「ビデオテンプレート」のライブラリなどの直感的な機能で「大学ビデオ制作」を効率化します。このプラットフォームは、複雑なソフトウェアの専門知識を必要とせずに「プロモーションビデオ」や「教育ビデオ」の迅速な制作を可能にします。
HeyGenは高品質な学生の声やソーシャルメディア投稿の作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは「AIアバター」とリアルな「ボイスオーバー生成」を使用して、本物の「学生の声」やダイナミックな「ソーシャルメディア投稿」を生成する力を提供します。自動「字幕」を追加してコンテンツのアクセス性と広範なリーチを確保し、あなたの機関の存在感を高めます。
HeyGenは包括的なバーチャルキャンパスツアーの作成機能を提供していますか？
はい、HeyGenは魅力的な「バーチャルキャンパスツアー」の制作を簡素化するエンドツーエンドの「AIビデオクリエーター」です。HeyGenを使用すると、シーンを簡単に組み合わせ、「ブランドコントロール」を追加し、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して見込み学生を効果的に大学に案内することができます。