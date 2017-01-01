キャンペーンビデオメーカー: AIを活用した魅力的なビデオ広告を作成

スクリプトからの高度なテキストをビデオに変換する機能を活用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを促進します。

新製品を発売する小規模ビジネスオーナー向けにデザインされた30秒のキャンペーンビデオを想像してください。活気に満ちた現代的なビジュアルとエネルギッシュでインスピレーションを与えるナレーションで提供内容を紹介します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、広範な編集なしでプロフェッショナルなビデオを効率的に構築し、主要な機能を迅速に提示し、明確な行動喚起で締めくくります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
効率的な広告制作を求めるマーケティングチーム向けに、45秒の説得力のあるAIビデオ広告を制作します。フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが一般的な課題を直接取り上げ、解決策の利点を強調する、洗練された証言スタイルのビジュアルアプローチを特徴とします。このAIビデオ広告メーカーのコンテンツは、HeyGenの高度なAIアバターを活用して、視覚と音声の統合がシームレスで、真にプロフェッショナルなメッセージを届けるビデオ広告を作成します。
サンプルプロンプト2
eコマースブランド向けに、製品の利点を紹介する60秒のUGCスタイルのビデオ広告を開発します。オーガニックで親しみやすいと感じられる本格的でダイナミックなテンポの速いカットを利用します。音声はHeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された明確で熱意あるナレーションと、アップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、価値提案を効果的に伝え、即時のエンゲージメントを促進し、全体的なビデオ制作の努力を強化します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケター向けに、15秒の迅速な発表ビデオを作成します。インパクトのあるアニメーションテキストオーバーレイとパンチの効いた自信に満ちたナレーションを備えた大胆で簡潔かつ直接的なビジュアルスタイルに焦点を当てます。このプロフェッショナルなビデオは、重要なメッセージを強力な行動喚起に凝縮し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたコンテンツを迅速に魅力的で視覚的に駆動されたコミュニケーションに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャンペーンビデオメーカーの使い方

AIを活用したツール、ダイナミックなテンプレート、直感的な編集を駆使して、プロフェッショナルなビデオ広告を簡単に作成し、キャンペーンの成功を促進します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
事前にデザインされたテンプレートの中から選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して初期コンテンツを作成します。
2
Step 2
魅力的な要素を追加
リアルなAIアバターを取り入れ、スクリプトから魅力的なナレーションを生成し、キャンペーンメッセージを簡単に生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドの一貫性を適用
ロゴ、特定の色、フォントを統合する強力なブランディングコントロールを利用して、キャンペーンビデオがあなたのブランドに特有のものになるようにします。
4
Step 4
広告をエクスポートして共有
プロフェッショナルなビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、すぐにすべてのソーシャルプラットフォームで展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を効果的に紹介

プロフェッショナルなビデオを開発して顧客の成功事例を強調し、キャンペーンの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてキャンペーンのための魅力的なビデオ広告を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ビデオ制作プロセスを効率化するために設計された高度なAIビデオ広告メーカーです。AIアバター、テキスト読み上げ、すぐに使えるテンプレートを活用して、プロフェッショナルなビデオを迅速に作成できるため、マーケティングニーズに最適なキャンペーンビデオメーカーです。

HeyGenを使用してブランドの一貫性を保ちながらプロフェッショナルなビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、ユーザーが高品質でプロフェッショナルなビデオを制作しながら、強力なブランドの一貫性を維持することを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して、すべてのビデオがブランドの独自のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenが提供する魅力的なビデオ制作のためのユニークな機能は何ですか？

HeyGenは、超リアルなAIアバターや高度なテキスト読み上げ機能を提供し、スクリプトを生き生きとさせます。また、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、UGCスタイルのビデオ広告を簡単に生成でき、自動字幕生成機能も含まれており、最大限のオーディエンスエンゲージメントを実現します。

ビデオ制作が初めての人にとってHeyGenはどのくらい使いやすいですか？

HeyGenは、直感的なオンラインプラットフォームとドラッグ＆ドロップエディターを備えており、誰にでもアクセスしやすくなっています。ビデオ編集の経験がなくても、豊富なテンプレートライブラリを使用して簡単にプロフェッショナルなビデオを作成できます。