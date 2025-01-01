数分で魅力的なトレーニングビデオを作成
強力なAIアバターを使用して、学習コンテンツをプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新機能の製品説明として、潜在顧客をターゲットにした45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用し、主要メッセージをエネルギッシュで視覚的にモダンなプレゼンテーションに変換し、アップビートなサウンドトラックで強化します。
現従業員向けに重要なソフトウェアアップデートに関する90秒の内部トレーニングビデオを制作し、簡単に理解できるように設計します。ビジュアルスタイルは情報提供型でステップバイステップにし、落ち着いた指導的な声と正確な字幕を付けて、すべての部門でのアクセスと保持を確保します。
コンテンツ制作チーム向けに、30秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを生成し、新しいアイデアを刺激し、ベストプラクティスを紹介します。多様なテンプレートとシーンを利用して、芸術的でモチベーショナルなビジュアルスタイルを確立し、インスパイアリングなオーディオトラックでクリエイティブな観客を魅了し、引き付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenは高度なAIアバターとトーキングヘッドを活用して、既存の資料を非常に魅力的なトレーニングビデオに変換します。この革新的なAIビデオジェネレーターはコンテンツ作成を効率化し、学習をよりダイナミックで記憶に残るものにします。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは豊富なテンプレートライブラリと直感的な編集機能を提供し、ビデオ制作を簡素化します。私たちのプラットフォームは強力なトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、さまざまなクリエイティブな用途に対して迅速かつプロフェッショナルなAIビデオの開発を可能にします。
HeyGenはマーケティングとトレーニングコンテンツのブランド一貫性をどのように維持できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムアバターの作成とブランド要素の統合を可能にし、マーケティングビデオやトレーニングビデオにおいてブランドの一貫性をサポートします。これにより、すべてのデジタルアバタービデオコンテンツが一貫してプロフェッショナルなものになります。
HeyGenはどのようにテキストを魅力的なビデオ体験に変換しますか？
HeyGenはテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターとして優れており、書かれたスクリプトをAIボイスと魅力的なビジュアルを備えたプロフェッショナルなビデオコンテンツに簡単に変換します。この機能により、シンプルなテキストプロンプトからシネマティックなビジュアルを生成し、コンテンツ作成を大幅に向上させます。