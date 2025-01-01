キャンペーンレポートビデオメーカー：素早く魅力的なレポートを作成

豊富なテンプレートとシーンを活用して、印象的でプロフェッショナルなキャンペーンレポートを作成しましょう。

マーケティングマネージャーとデータアナリスト向けに、HeyGenの「キャンペーンレポートビデオメーカー」を使用してQ3キャンペーンのパフォーマンスを簡潔に説明する90秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、データビジュアライゼーションのためのインフォグラフィックスタイルのアニメーションを取り入れ、自信に満ちた明瞭なナレーションを加えます。AIアバターを活用して主要な指標を提示し、テンプレートとシーンを利用して構造化されたナラティブを作成し、ナレーション生成で一貫した音声を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとマーケティングコーディネーターを対象に、既存のスクリプトからプロフェッショナルなマーケティングレポートビデオを効率的に作成する方法を示す1分間の簡潔なチュートリアルビデオを想像してください。美的感覚はダイナミックで魅力的にし、ステップバイステップの画面キャプチャと明るくはっきりとしたナレーションを組み合わせます。このビデオは、スクリプトからコンテンツを迅速に変換し、字幕/キャプションを追加して幅広いアクセスを可能にするテキストからビデオへの変換の力を強調します。
サンプルプロンプト2
技術ユーザーとコンテンツクリエイターを対象に、AIビデオツールを探求する2分間の情報ビデオを開発し、HeyGenがさまざまなレポートタイプのための包括的なビデオメーカーとしての多様性を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で落ち着いたものであり、HeyGenインターフェースの画面録画とAIアバターによる説明を組み合わせます。多様なテンプレートとシーンの使用の容易さと、メディアライブラリ/ストックサポートを介したカスタムアセットの統合を強調し、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートのデモンストレーションで締めくくります。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターとデジタルエージェンシー向けに、週次キャンペーンレポートを要約する「ソーシャルメディアビデオ」を迅速に生成する方法を示す45秒のインパクトのあるビデオを作成します。ビジュアルスタイルは高速で活気に満ちた現代的な美学を要求し、クイックカットとインパクトのあるオンスクリーンテキストをサポートするエネルギッシュなナレーションを加えます。このプロフェッショナルなマーケティングビデオは、洗練されたオーディオのためのナレーション生成を活用し、異なるソーシャルプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示します。
キャンペーンレポートビデオメーカーの使い方

データを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、ステークホルダー向けに説得力のあるキャンペーンレポートビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、キャンペーンレポートデータをダイナミックなビデオストーリーに即座に変換します。
2
Step 2
キャンペーンコンテンツを追加
特定のデータとビジュアルでビデオをパーソナライズし、AIアバターを使用してプロフェッショナルなバーチャルプレゼンターを統合することで、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを適用
専用のブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を使用して、レポートビデオ全体で一貫したブランドイメージを維持し、その外観をカスタマイズします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
包括的でプロフェッショナルなマーケティングビデオを生成し、あらゆるプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して共有します。

使用例

レポートで成功事例を強調

魅力的なAIビデオを使用して、レポート内で顧客の成功事例を視覚的に提示し、影響を示します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIテキストからビデオへの変換機能とリアルなAIアバターを活用して、アイデアを効率的にプロフェッショナルなマーケティングビデオに変換します。このAIビデオメーカーは、複雑なビデオ編集の必要性を減らし、制作を簡素化します。

レポートビデオのブランディングコントロールはどのように利用できますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントをレポートビデオテンプレートに簡単に統合できます。これにより、すべてのビデオが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致し、プロフェッショナルなマーケティングビデオを実現します。

既存のスクリプトをHeyGenでビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenはシームレスなスクリプトからビデオへのワークフローを提供し、テキストを入力して即座に魅力的なビデオコンテンツを生成できます。その後、ドラッグアンドドロップエディター、字幕、音楽でさらに強化できます。

HeyGenはさまざまなタイプのレポートビデオのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはキャンペーンレポートビデオメーカーやマーケティングレポートビデオメーカーを含む多様なニーズに対応したレポートビデオテンプレートと一般的なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、魅力的なソーシャルメディアビデオやプロフェッショナルなマーケティングビデオを迅速に作成するのに役立ちます。