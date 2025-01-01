マーケティングマネージャーとデータアナリスト向けに、HeyGenの「キャンペーンレポートビデオメーカー」を使用してQ3キャンペーンのパフォーマンスを簡潔に説明する90秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、データビジュアライゼーションのためのインフォグラフィックスタイルのアニメーションを取り入れ、自信に満ちた明瞭なナレーションを加えます。AIアバターを活用して主要な指標を提示し、テンプレートとシーンを利用して構造化されたナラティブを作成し、ナレーション生成で一貫した音声を提供します。

