あなたのアイデアを勝利に導くキャンペーンピッチビデオメーカー

AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオピッチを作成し、あなたのアイデアを簡単に魅力的なビジュアルストーリーに変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームの新しいコンセプトをエグゼクティブステークホルダーに向けて、45秒のダイナミックなピッチビデオを作成します。ビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルと現代的な音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオとボイスオーバー生成機能を活用して、ビジョンを明確に伝えます。
サンプルプロンプト2
内部チームメンバー向けの30秒のビデオプレゼンテーションメーカーのアップデートを作成し、フレンドリーでありながらプロフェッショナルなAIアバターをフィーチャーします。ビジュアルスタイルは明確で情報豊かであり、直接的なオーディオで補完され、HeyGenの字幕/キャプションがすべての重要なポイントを理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
新しいサービスを検討している見込み顧客向けに、洗練された90秒のプロフェッショナルビデオをデザインします。このビデオは信頼性を醸し出し、ソリューション志向のビジュアルスタイルと穏やかなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、説得力のある協力的なビデオストーリーテリングを展開します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

キャンペーンピッチビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルな明確さと影響力であなたのビジョンを伝え、観客を魅了するキャンペーンピッチビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトからピッチを作成
キャンペーンピッチスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することから始めます。高度なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、ダイナミックなプレゼンテーションの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
リアルなAIアバターを選択して、ビデオのプロフェッショナリズムと視覚的な魅力を高めます。これにより、カメラを必要とせずに人間味を加えます。
3
Step 3
洗練された字幕を追加
メッセージがアクセスしやすく、影響力を持つように、正確な字幕/キャプションを自動生成して追加します。この機能は理解を深め、プロフェッショナルなビデオのために観客のリーチを広げます。
4
Step 4
投資家向けピッチ用にエクスポート
キャンペーンピッチビデオを最適なフォーマットとアスペクト比で最終化し、影響力のある投資家向けピッチやあらゆるプラットフォームに備えて、強い印象を与える準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな投資家向けピッチを提供

強力でモチベーショナルなAIビデオを作成し、潜在的な投資家やステークホルダーをインスパイアし、説得し、あなたのピッチを忘れられないものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のピッチビデオ作成を強化できますか？

HeyGenはプロフェッショナルなピッチビデオを簡単に作成できるAIビデオジェネレーターです。AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、迅速に魅力的なプレゼンテーションを作成できます。

HeyGenはビデオプレゼンテーション用のテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた幅広いテンプレートとシーンを提供しており、ビデオプレゼンテーションの迅速なコンテンツ作成と協力的なビデオストーリーテリングを可能にします。

HeyGenが効果的なキャンペーンピッチビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAIを活用して高品質でプロフェッショナルなビデオを制作します。リアルなアバターとボイスオーバー生成により、影響力のあるキャンペーンや投資家向けピッチのための魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenを使用してAIでプロフェッショナルなビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、スクリプトをAIアバターと自動字幕付きの洗練されたビデオに変換できます。これにより、ビデオプレゼンテーションは常に放送品質を保ちます。