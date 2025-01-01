今月のキャンペーンビデオメーカー：今すぐエンゲージメントを促進

素晴らしいテンプレートとシーンを使用してキャンペーンのためのダイナミックなマーケティングビデオを作成し、毎月のビデオ制作を簡素化します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象にした30秒のビデオを作成し、彼らの「今月のキャンペーン」をプロフェッショナルに発表します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、鮮やかな色彩とスムーズなトランジションを活用し、インスピレーションを与えるエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してビジュアルストーリーを迅速に組み立て、「ボイスオーバー生成」機能を使用してキャンペーンの利点について明確で熱意あるメッセージを届け、HeyGenを究極の「マーケティングビデオ」クリエーターとして位置付けます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースのマーケターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした45秒のダイナミックな作品を想像し、新製品の発売に向けた魅力的な「ソーシャルメディアコンテンツ」の簡単な作成を示します。ビジュアル的にはテンポが速く、製品の使用シーンを素早くカットし、現代的でトレンディな音楽と組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を使用して主要な機能を魅力的に紹介し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用してマーケティングコピーを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、HeyGenを強力な「AIビデオメーカー」として強調します。
サンプルプロンプト2
SaaS企業や教育コンテンツクリエーター向けに、複雑な概念を簡単に理解できる「アニメーション説明ビデオ」に変える60秒の情報ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで明確、親しみやすく、シンプルなアニメーションとグラフィックを使用し、親しみやすくプロフェッショナルなAIボイスを伴います。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアルを取り入れ、「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを確保し、重要なポイントを強調し、HeyGenを多用途な「ビデオ作成ツール」として示します。
サンプルプロンプト3
小売業者やeコマースストア向けに、フラッシュセールや季節のプロモーションを迅速に宣伝する30秒の魅力的な短編ビデオを開発します。ビジュアルの美学はキャッチーでエネルギッシュ、太字のテキストオーバーレイと祝祭的なイメージを使用し、アップビートで注目を集める音楽に設定します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して迅速に制作し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、ビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されていることを確認し、HeyGenの効率性をすべての緊急キャンペーンのための「ビデオメーカー」として示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

今月のキャンペーンビデオメーカーの使い方

高度なAIと直感的なツールを使用して、キャンペーンのための高品質で魅力的なマーケティングビデオを簡単に制作し、毎月のメッセージを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
キャンペーンビデオのスクリプトを作成するか、プロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリから選択してプロジェクトを開始します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、テキストをダイナミックなシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターとメディアでカスタマイズ
多様な「AIアバター」を選択してメッセージを伝えることでビデオをパーソナライズします。また、関連するストック映像、画像、または自分のメディアをアップロードしてシーンを豊かにします。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成しブランディングを適用
「ボイスオーバー生成」を使用してリアルなボイスオーバーを複数の言語で追加し、キャンペーンビデオを強化します。ロゴ、特定の色、フォントをブランディングコントロールを通じて組み込むことで、ブランドの独自性を適用します。
4
Step 4
マーケティングビデオをエクスポートして共有
コンテンツを確認し、最終調整を行って魅力的な「マーケティングビデオ」を完成させます。プラットフォームの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、さまざまなプラットフォームでの即時共有に向けてビデオを準備し、効果的にオーディエンスを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を強調

.

顧客の声を魅力的なAIビデオに変換し、今月のキャンペーンの信頼性と信頼を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなツールで私のマーケティングビデオを強化できますか？

HeyGenは多様なプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」と「AIアバター」を提供し、ユーザーが魅力的な「プロモーションビデオ」や「ソーシャルメディアコンテンツ」を迅速に作成できるようにします。その直感的なインターフェースは、インパクトのある「マーケティングビデオ」のための「ビデオ作成ツール」プロセスを簡素化します。

HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは高度な「AIアバター」と「AIボイスオーバー」を活用してスクリプトを高品質なビデオに変換し、コンテンツ制作を効率化します。この「自動ビデオ作成」プロセスは時間とリソースを節約し、さまざまなビジネスニーズに対応する強力な「ビデオ作成ツール」となります。

HeyGenは魅力的なeコマース製品デモやアニメーション説明ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはダイナミックな「eコマース製品デモ」や「アニメーション説明ビデオ」の制作に最適です。ユーザーは「ストック映像と写真」を簡単に取り入れ、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用し、「ボイスオーバー生成」を追加して製品の特徴や複雑な概念を効果的に伝えることができます。

HeyGenはブランド固有のカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ユーザーが自分のロゴ、ブランドカラー、メディアをビデオに組み込むことができます。これにより、作成されたすべてのビデオがすべてのプラットフォームで一貫したブランドアイデンティティとプロフェッショナリズムを維持します。