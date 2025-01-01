小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象にした30秒のビデオを作成し、彼らの「今月のキャンペーン」をプロフェッショナルに発表します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、鮮やかな色彩とスムーズなトランジションを活用し、インスピレーションを与えるエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してビジュアルストーリーを迅速に組み立て、「ボイスオーバー生成」機能を使用してキャンペーンの利点について明確で熱意あるメッセージを届け、HeyGenを究極の「マーケティングビデオ」クリエーターとして位置付けます。

ビデオを生成