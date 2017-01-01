キャンペーン発表ビデオジェネレーター: 驚くべきキャンペーンを作成
AIビデオジェネレーターで製品発表を強化。スクリプトからのテキストビデオを使用して、ブランドに合ったビデオを迅速に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けの活気ある30秒のAIビデオマーケティング作品を開発し、親しみやすくダイナミックなビジュアル美学と明確で親しみやすい声を組み合わせます。このビデオでは、新しいサービスを紹介し、魅力的な「AIアバター」を使用して視聴者と直接つながり、利点を説明し、迅速なターンアラウンドを最適化します。
eコマースブランドを対象とした20秒の広告ビデオを迅速に制作し、スピーディーで視覚的に印象的なスタイルと太字のテキストオーバーレイ、緊急で説得力のある声を使用します。この短いキャンペーン発表ビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して迅速なコンテンツ生成を行い、「字幕/キャプション」を使用して最大限のリーチを実現します。
企業コミュニケーションチーム向けのプロフェッショナルな60秒のビデオを作成し、権威あるクリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちた明確な声で新しい会社の取り組みを発表します。このスタジオ品質の出力は、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質の背景映像を使用し、「ナレーション生成」で洗練されたナレーションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてキャンペーン発表ビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、魅力的なキャンペーン発表ビデオの迅速なターンアラウンドを可能にします。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、イニシアティブのために高品質のコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはクリエイティブなコントロールを持ったブランドに合ったビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、ブランドに合ったテンプレートの豊富なライブラリを備えています。これにより、広告ビデオがスタジオ品質の出力を維持し、シネマティックなビジュアルでブランドアイデンティティに完全に一致する、真にブランドに合ったビデオを実現します。
HeyGenは効率的なビデオコンテンツ作成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力なテキストビデオ機能を提供し、先進的なAI音声ジェネレーターと組み合わせて、スクリプトを魅力的なナarrativesに変換します。さらに、自動字幕/キャプションがすべてのビデオ作成ニーズに対するアクセシビリティを向上させます。
HeyGenは製品発表キャンペーンのための効果的な製品ビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは製品発表キャンペーンを加速させるために設計されており、効果的な製品ビデオや説明ビデオを効率的に生成します。AIビデオマーケティングツールを活用して、視聴者に響き、エンゲージメントを促進する魅力的なビジュアルコンテンツを制作します。