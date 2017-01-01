キャンペーン広告ビデオメーカー: 効果的な広告を迅速に作成
強力なAIアバターを使用して、数分で魅力的なソーシャルメディア広告や商品ビデオを作成し、エンゲージメントを高めましょう。
eコマースブランド向けにデザインされた30秒の「商品ビデオ」広告を作成し、クリーンでプロフェッショナルな美学と情報豊富なナレーションを特徴とし、明確な「行動喚起」を強調します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ナレーション生成」機能は、正確なメッセージを作成し、スムーズに届けるのに役立ちます。
洗練されたキャンペーンを求めるブランド向けに、20秒の「カスタムビデオ広告」を開発し、魅力的なビジュアル、カスタムブランディング要素、洗練されたバックグラウンドミュージックを使用します。この「ビデオ広告作成」コンセプトは、HeyGenの「AIアバター」を活用して、重要なメッセージを人間味を持って伝え、「メディアライブラリ/ストックサポート」で高品質なビジュアルを提供し、一貫したブランドイメージを確保します。
代理店やコンテンツクリエイター向けのダイナミックな10秒の「アニメーション広告」を想像してください。遊び心のあるビジュアル主導のアニメーションとキャッチーなジングルが特徴です。この「マーケティングビデオ」コンセプトは、迅速なインパクトを生み出し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を効果的に使用して多様なアニメーションレイアウトを生成し、「字幕/キャプション」でさまざまなプラットフォームでの最大のリーチを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオ広告メーカーは、魅力的なマーケティングビデオを迅速かつ効率的に作成する力を提供します。スクリプトからのテキストビデオやリアルなAIアバターを含む直感的なAIツールを活用して、注目を集めるダイナミックなキャンペーン広告ビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはユニークなAIアバターを使用したカスタムビデオ広告の作成を支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、リアルなAIアバターを統合することで、ビデオ広告に広範なブランドカスタマイズを可能にします。これにより、パーソナライズされたキャンペーン広告ビデオを作成し、ソーシャルメディア広告や商品ビデオのエンゲージメントとブランド記憶を向上させます。
HeyGenは効率的なビデオ広告作成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、強力なドラッグ＆ドロップエディターと幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートを備えたビデオ広告作成ワークフローを簡素化します。アニメーションやストック映像を簡単に追加し、シーンをパーソナライズして、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けの効果的なビデオ広告を作成できます。
HeyGenはさまざまな広告ビデオフォーマットの制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様な広告ビデオをサポートするために設計された多用途なビデオ広告メーカーです。魅力的な商品ビデオからダイナミックなUGCビデオコンテンツまで、明確な行動喚起を簡単に統合し、あらゆるマーケティングキャンペーンに合わせた効果的なビデオ広告を作成できます。