多様なテンプレートとシーンを使用して、言葉を美しいアニメーションアートに変換し、ソーシャルメディアに最適です。

インスタグラム向けに、アスパイアリングアーティストやグラフィックデザイナーのためにデザインされた、見事な30秒のカリグラフィーショーケースを作成することを想像してください。ビジュアル的には、優雅で流れるようなテキストアニメーションと穏やかなインストゥルメンタル音楽を特徴とし、紙の上でのインクの繊細な舞を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を利用して、あなたの芸術的な引用を変換し、各ストロークの美しさを語るソフトなボイスオーバー生成を含めてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや教育者を対象にした、カスタムイベント招待状や教育コンテンツを紹介する45秒のプロモーションビデオを作成します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアップビートでモチベーショナルなバックグラウンドミュージックを使用し、鮮明なタイポグラフィを強調します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してプロジェクトを迅速に設定し、カスタマイズオプションの使いやすさを示し、メッセージが際立つようにします。その後、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
サンプルプロンプト2
特定のカリグラフィースタイルの歴史や技法を示す60秒の説明ビデオを開発し、マーケティングプロフェッショナルやオンラインコースクリエイターをターゲットにします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊かであり、フレンドリーなAIアバターがコンテンツを紹介し、穏やかで情報豊かなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenのAIアバターを利用してナレーションを生き生きとさせ、アニメーションを強化し、アクセスしやすいように鮮明な字幕/キャプションを追加し、重要なポイントを強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、ホビイストや若いアーティストを刺激してビデオを作成するよう促す、活気に満ちた15秒の「カリグラフィーチャレンジ」ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスパイアリングで、トレンドのバックグラウンドミュージックを使用し、多様なカリグラフィーピースのクイックエディットを紹介します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートから要素を統合してシーンを豊かにし、効率的にアスペクト比のリサイズとTikTokやReels向けのエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カリグラフィービデオメーカーの使い方

優雅なテキストアニメーション、カスタマイズ可能な背景、プロフェッショナルなオーディオで観客を魅了するカリグラフィービデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまなビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、カリグラフィービデオプロジェクトの基盤を設定します。
2
Step 2
テキストを追加してアニメーション化
希望するテキストを入力し、魅力的なテキストアニメーションとタイポグラフィースタイルを適用して、ユニークなカリグラフィー風の外観を与えます。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオをカスタマイズ
バックグラウンドミュージック、ボイスオーバーを追加し、メディアライブラリからビジュアルを選択してアニメーションテキストを補完し、ビデオを強化します。
4
Step 4
作品をエクスポート
カリグラフィービデオを確認し、希望のアスペクト比でエクスポートして、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育的なカリグラフィーコース

カリグラフィー技法を教えるための魅力的なビデオコースを開発し、芸術的な知識をグローバルな観客と共有します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的にビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームで、幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して迅速にビデオを作成できます。ドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、簡単にコンテンツを追加し、プロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenは私のビデオに高度なテキストアニメーションとカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは視覚的に魅力的なテキストビデオを作成するための広範なテキストアニメーションとタイポグラフィーコントロールを提供しています。フォント、色、エフェクトをカスタマイズして、アニメーションビジュアルとユニークなデザインでメッセージを際立たせることができます。

HeyGenのビデオにプロフェッショナルなボイスオーバーやバックグラウンドミュージックを追加できますか？

もちろんです。HeyGenはAIテキスト読み上げをサポートしており、自然な音声のボイスオーバーを生成できます。また、自分のオーディオを追加することも可能です。バックグラウンドミュージックのライブラリから選択して、ビデオのインパクトをさらに高めることができます。

HeyGenはブランドの一貫性をサポートし、ソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオをエクスポートするのをどのように支援しますか？

HeyGenはロゴや色のためのブランドキット機能を使用してブランドの一貫性を維持することができます。完成したビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、主要なソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適化できます。