カリグラフィービデオメーカー：簡単にアニメーションテキストビデオを作成
多様なテンプレートとシーンを使用して、言葉を美しいアニメーションアートに変換し、ソーシャルメディアに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや教育者を対象にした、カスタムイベント招待状や教育コンテンツを紹介する45秒のプロモーションビデオを作成します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアップビートでモチベーショナルなバックグラウンドミュージックを使用し、鮮明なタイポグラフィを強調します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してプロジェクトを迅速に設定し、カスタマイズオプションの使いやすさを示し、メッセージが際立つようにします。その後、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
特定のカリグラフィースタイルの歴史や技法を示す60秒の説明ビデオを開発し、マーケティングプロフェッショナルやオンラインコースクリエイターをターゲットにします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊かであり、フレンドリーなAIアバターがコンテンツを紹介し、穏やかで情報豊かなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenのAIアバターを利用してナレーションを生き生きとさせ、アニメーションを強化し、アクセスしやすいように鮮明な字幕/キャプションを追加し、重要なポイントを強調します。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、ホビイストや若いアーティストを刺激してビデオを作成するよう促す、活気に満ちた15秒の「カリグラフィーチャレンジ」ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスパイアリングで、トレンドのバックグラウンドミュージックを使用し、多様なカリグラフィーピースのクイックエディットを紹介します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートから要素を統合してシーンを豊かにし、効率的にアスペクト比のリサイズとTikTokやReels向けのエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効率的にビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームで、幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して迅速にビデオを作成できます。ドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、簡単にコンテンツを追加し、プロフェッショナルなビデオを制作できます。
HeyGenは私のビデオに高度なテキストアニメーションとカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは視覚的に魅力的なテキストビデオを作成するための広範なテキストアニメーションとタイポグラフィーコントロールを提供しています。フォント、色、エフェクトをカスタマイズして、アニメーションビジュアルとユニークなデザインでメッセージを際立たせることができます。
HeyGenのビデオにプロフェッショナルなボイスオーバーやバックグラウンドミュージックを追加できますか？
もちろんです。HeyGenはAIテキスト読み上げをサポートしており、自然な音声のボイスオーバーを生成できます。また、自分のオーディオを追加することも可能です。バックグラウンドミュージックのライブラリから選択して、ビデオのインパクトをさらに高めることができます。
HeyGenはブランドの一貫性をサポートし、ソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオをエクスポートするのをどのように支援しますか？
HeyGenはロゴや色のためのブランドキット機能を使用してブランドの一貫性を維持することができます。完成したビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、主要なソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適化できます。