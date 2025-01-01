インスタグラム向けに、アスパイアリングアーティストやグラフィックデザイナーのためにデザインされた、見事な30秒のカリグラフィーショーケースを作成することを想像してください。ビジュアル的には、優雅で流れるようなテキストアニメーションと穏やかなインストゥルメンタル音楽を特徴とし、紙の上でのインクの繊細な舞を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を利用して、あなたの芸術的な引用を変換し、各ストロークの美しさを語るソフトなボイスオーバー生成を含めてください。

