HeyGenは、人工知能技術を活用してCall of Dutyのハイライトビデオをスムーズに作成する方法を提供しています。台本からのテキストをビデオに変換する機能や、ボイスオーバーの生成などの特徴を活用して、簡単にソーシャルメディアで目立つダイナミックなコンテンツを作成することができます。