コールセンタートレーニングビデオジェネレーター：エージェントのパフォーマンスを向上
AIアバターを使用して、エージェントのパフォーマンスを向上させ、複雑なトレーニングトピックを簡素化する魅力的なビデオを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
トレーニングマネージャーを対象にした1分間のコールセンタートレーニングビデオを作成し、リアルなロールプレイングシナリオを通じて顧客サービススキルを向上させます。多様な表情を持つAIアバターが登場するシミュレーションされた顧客とのインタラクションのダイナミックなビジュアルを使用し、励ましと共感のあるナレーションを添えます。HeyGenの「AIアバター」の力を強調し、一貫性のある親しみやすいトレーニング体験を提供し、複雑な顧客サービストレーニングをより効果的にします。
L&Dチームを対象にした90秒の企業トレーニングモジュールを想像し、大規模な組織全体でコンプライアンストレーニングを迅速に拡大する方法を示します。現代的で洗練されたグラフィックを使用して、迅速なコンテンツの組み立てと既存の学習管理システムへのシームレスな統合を示し、プロフェッショナルで権威あるナレーションを添えます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを紹介し、広範なデザイン作業なしで多様な企業ニーズに対応する一貫性のある高品質なトレーニングビデオを作成します。
多様な国際チーム向けに従業員オンボーディング資料をローカライズする簡単さを説明する2分間のイントロダクションビデオを制作します。ビジュアル的には、言語の自動切り替えと文化的に適切なビジュアルを示し、異なる言語セグメントに合わせて微妙にアクセントを変える穏やかで情報豊かなAIナレーションをサポートします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が、技術トレーニングにおける言語の壁を打破し、すべてのグローバル学習者にアクセスと理解を保証する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを作成しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、高度なAIアバターとテキストからビデオへの変換を活用して、非常に魅力的なトレーニングビデオを制作します。スクリプトを入力するだけで、プラットフォームが自動的にリアルなAIナレーションとビジュアルを生成し、効率的な従業員トレーニングビデオに最適です。
HeyGenで企業トレーニングのブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、企業トレーニングビデオに会社のロゴ、色、フォントを直接統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートとメディアライブラリを活用して、ブランドアイデンティティに合ったインパクトのあるビジュアルを作成してください。
HeyGenはグローバルトレーニングプログラムのためにどのような統合とローカライズ機能を提供していますか？
HeyGenは、SCORMを含むシームレスなLMS統合をサポートし、企業トレーニングコンテンツの簡単な展開を可能にします。強力なビデオローカライズと自動翻訳機能により、多言語コンテンツをグローバルに提供し、従業員のオンボーディングとコンプライアンストレーニングを多様なチームにアクセス可能にします。
HeyGenはプロフェッショナルな従業員トレーニングビデオを作成するのに使いやすいですか？
もちろんです。HeyGenは、使いやすさを重視した直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、ビデオ編集の経験がない方でも簡単に使用できます。テキストからビデオへの変換と事前に構築されたテンプレートを使用して、高品質な従業員トレーニングビデオを迅速に作成および更新できます。