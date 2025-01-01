AIコールセンタースクリプトジェネレーターが売上を向上

リアルなボイスオーバー生成を使用して、コンバージョンを向上させ、営業チームのトレーニングを効率化する強力でパーソナライズされた営業スクリプトを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや個人の営業プロフェッショナル向けに、パーソナライズされた営業スクリプトの力と、効果的なカスタマイズが顧客とのやり取りをどのように変革するかを示す60秒の魅力的なビデオを開発します。このビデオは、成功事例に焦点を当て、魅力的でインスピレーションを与えるビジュアルスタイルを採用し、背景音楽を盛り上げます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、成功したカスタマイズされた対話の多様な例を迅速に作成します。
サンプルプロンプト2
カスタマーサービストレーナーとオペレーションマネージャーを対象にした30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、AIスクリプトジェネレーターを使用して動的なスクリプトを簡単に生成する方法を示します。ビジュアルの美学は清潔で親しみやすく、情報に富んだものであり、落ち着いた安心感のあるナレーションを提供します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、トレーニングの効率化とカスタマーサービスチーム全体での一貫したメッセージングの利点を明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
SDRとB2B営業開発チーム向けに、コールドコール用の動的スクリプトツールを使用してリードを効果的に見極めるための戦略を強調する50秒のテンポの速いチュートリアルビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはエネルギッシュでソリューション指向であり、クイックカットとインパクトのあるサウンドデザインを特徴とし、営業プロフェッショナルを力づけます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、重要な画面上のテキストと対話のアクセシビリティと理解を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コールセンタースクリプトジェネレーターの仕組み

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、既製のスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、コールセンターのトレーニングとエージェントのコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトコンテンツを作成
営業スクリプト、カスタマーサービスガイド、コールドコールの紹介など、チームのための効果的なコミュニケーションを開発します。この入念に作成されたテキストがビデオの基礎的な入力となります。
2
Step 2
ボイスオーバーを生成
準備したコールセンタースクリプトをHeyGenのテキストエディタに入力します。高度なボイスオーバー生成を活用して、テキストを自然な音声に変換し、聴覚的な形式で動的なスクリプトを作成します。
3
Step 3
AIアバターを選択
ブランドを代表する、またはコールセンタートレーニング内で特定のメッセージを伝えるために適したAIアバターを選択して、エンゲージメントを高めます。これにより、ビジュアルのカスタマイズと一貫性が可能になります。
4
Step 4
字幕を追加して調整
ビデオに自動的に字幕/キャプションを追加して、最大限の明瞭さとアクセシビリティを確保します。作成物を見直し、明確で一貫したメッセージを提供し、コンバージョンを向上させることができるように調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを生成

営業のアウトリーチや内部スクリプト練習デモのために、魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作し、コミュニケーションをより動的でパーソナライズされたものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の営業スクリプトを効果的に活用しますか？

HeyGenは、既存の営業スクリプトをAIアバターとボイスオーバー生成を使用して動的なビデオコンテンツに変換します。これにより、パーソナライズされた営業スクリプトを魅力的な形式で提示し、アウトリーチとコミュニケーションの取り組みを直接強化します。

HeyGenはビデオ用のパーソナライズされた営業スクリプトを作成するのに役立ちますか？

HeyGen自体はテキストスクリプトを生成しませんが、パーソナライズされた営業スクリプトを魅力的なビデオに変換する力を提供します。AIアバター、声、さまざまなテンプレートやシーンをカスタマイズして、各スクリプトの特定のメッセージに合わせて最大の効果を発揮し、コンバージョンを向上させることができます。

HeyGenはスクリプトを使用するカスタマーサービスチームにどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、最適化されたコールセンタースクリプトを魅力的なビデオトレーニングモジュールや内部コミュニケーションに変換することで、カスタマーサービスチームを支援します。AIアバターと多様なボイスオーバー生成を利用して、指示を明確かつ一貫して伝え、チームの準備を向上させます。

HeyGenはビデオを通じてコンバージョン率を向上させますか？

はい、HeyGenは営業スクリプトをプロフェッショナル品質のビデオコンテンツに迅速に変換することで、コンバージョンを向上させます。スクリプトからのテキストビデオ、AIアバター、ブランディングコントロールを使用して、見込み客に響く魅力的な素材を迅速に制作し、リードをより効果的に見極めるのに役立ちます。