魅力的なレッスンのための微積分教育ビデオメーカー

AIによる音声生成で複雑な概念を簡単にし、魅力的な微積分レッスンを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
多変数微積分を学ぶ大学生向けに、部分微分のステップバイステップの説明を実際の応用例で示す45秒の数学ビデオレッスンを開発します。視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、各段階の解決策を強調するインタラクティブなモデルとアニメーションプロセスを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティと保持力を向上させます。音声は明確で簡潔なAIナレーションであるべきです。
サンプルプロンプト2
チェーンルールとプロダクトルールを比較する30秒の教育ビデオを作成し、高校生向けに高度な内容を提供します。ビデオは、クイックカット、スプリットスクリーンアニメーションを使用して、重要な違いを強調し、HeyGenのフレンドリーで表現力豊かなAIアバターを使用して情報を提示する魅力的な視覚学習体験を採用します。トーンは情報的でありながらエネルギッシュであり、ダイナミックなビジュアルで観客を引きつけ続けます。
サンプルプロンプト3
大学生を対象に、部分積分の際に一般的なエラーを避けるための迅速なレビューを必要とする15秒の解説ビデオを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、簡潔なスクリプトを視覚的にシャープなビデオに迅速に変換し、大胆なテキストオーバーレイ、最小限でありながら影響力のあるアニメーション、そして簡潔なAIナレーションを特徴とします。このビデオは試験準備のための即時の視覚的リマインダーとして機能するべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る


クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

微積分教育ビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルでステップバイステップの微積分ビデオレッスンを簡単に作成し、複雑な概念を学生と教師のために魅力的で理解しやすい視覚的な説明に変えます。

1
Step 1
微積分コンテンツをアップロード
"問題をアップロード"機能を使用して、微積分の問題やスクリプトを入力します。その後、プラットフォームは"スクリプトからのテキストビデオ"技術を使用して、ビデオ作成のためのコンテンツを準備します。
2
Step 2
ビジュアルとAIナレーションを生成
AIを活用して、各ステップの魅力的な"数学的ビジュアライゼーション"を自動的に作成します。自然な音声の"音声生成"で学習者を解決策に導くビデオを強化します。
3
Step 3
テンプレートと字幕でカスタマイズ
プロフェッショナルにデザインされた"ビデオテンプレート"を適用して、ビデオの美観を洗練させます。教育コンテンツに"字幕/キャプション"を簡単に追加して、アクセシビリティと明確さを確保します。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
高品質な"教育ビデオメーカー"プロジェクトを完成させます。"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を利用して、どのプラットフォームでも最適な視聴ができるようにレッスンを準備し、ダウンロードして共有します。

使用例



複雑な微積分の概念を簡素化

難解な微積分理論を簡単に消化できるビデオコンテンツに変換し、すべての学習者に高度な数学的概念をアクセス可能で明確にします。



よくある質問

HeyGenはどのようにして教育用数学ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは教育者が明確でステップバイステップの数学ビデオレッスンを簡単に作成できるようにします。私たちのAI数学ビデオジェネレーターは、あなたのコンテンツを魅力的な視覚学習体験に自動的に変換し、AI音声生成と数学的ビジュアライゼーションを完備しています。

HeyGenは魅力的な解説ビデオのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートとアニメーション要素を備えた強力なクリエイティブエンジンを提供し、解説ビデオをダイナミックにします。重要なステップを簡単に強調し、アニメーションテキストを追加し、テキストをビデオに変換して、ホワイトボードアニメーションスタイルで魅力的な視覚学習体験を提供できます。

HeyGenはAI音声と字幕を自動的に生成するビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenはAIによるビデオ生成に優れており、自然な音声のAIナレーションと自動字幕/キャプションを提供します。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルな教育ビデオの制作を効率化し、アクセシビリティと明確さを確保します。

HeyGenは高度なビジュアライゼーションを使用した微積分教育ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは理想的な微積分教育ビデオメーカーであり、複雑な方程式やアニメーションプロセスを簡単に視覚化できます。私たちのプラットフォームは、教師と学生が微積分の概念を魅力的なビデオレッスンに簡素化するのを支援し、動的な数学的ビジュアライゼーションを通じて学習を促進します。