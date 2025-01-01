カフェプロモビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、カフェ向けのプロフェッショナルで魅力的なソーシャルメディアビデオを簡単に作成しましょう。

忙しいカフェオーナーや小規模ビジネスマーケターを対象に、HeyGenのAIビデオエディター機能を使って、魅力的なカフェプロモーションビデオを迅速に作成する方法を示す、90秒の説得力のあるマーケティングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでテンポの速いもので、現代的なカフェの美学を強調し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたエネルギッシュでプロフェッショナルなボイスオーバーが、効率的な制作プロセスを説明します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カフェチェーンやマーケティングエージェンシー向けに、ブランドの一貫性を維持する方法を紹介する、60秒のシャープなプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用してブランドの一貫性を保ち、現代的で控えめなバックグラウンドトラックを使用します。ビデオはまた、アスペクト比のリサイズとエクスポートが、品質を損なうことなくさまざまなプラットフォーム向けにプロモーションビデオを最適化する方法を示すべきです。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーや新しいカフェオーナーをターゲットにした、アクセスしやすさとエンゲージメントを強調する45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのコーヒーの準備や顧客とのやり取りの鮮やかでクイックカットのビジュアルを使用し、人気のあるトレンドのオーディオトラックを組み合わせます。重要なのは、明確でカスタムの字幕/キャプションを統合し、最大のリーチと理解を確保し、ビデオ作成がいかに簡単かを示すことです。
サンプルプロンプト3
カフェフランチャイズや料理学校向けに設計された2分間のプロモーションビデオを想像してください。彼らのコーヒーの背後にあるユニークなストーリーを語ります。このビデオには、バーチャルバリスタまたは創業者としてのフレンドリーなAIアバターが登場し、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を通じて開発されたスクリプトをシームレスに提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは暖かく招待的で、柔らかいカフェの環境音を使用し、AIアバターのリアルな表情を示して、パーソナライズされたマーケティングビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カフェプロモビデオメーカーの使い方

魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、カフェのユニークな雰囲気や提供をアピールして、より多くの顧客を引き付けましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
マーケティングビデオ用にデザインされた視覚的に魅力的なビデオテンプレートを選択して、カフェプロモの基盤を設定します。
2
Step 2
コンテンツを追加
直感的なドラッグアンドドロップエディターを利用して、カフェの特定の画像やビデオを簡単に組み込むか、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから選択します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを適用
魅力的なボイスオーバー生成を統合して、カフェのユニークなストーリーを語り、効果的にオーディエンスの注意を引きます。
4
Step 4
エクスポートと公開
カフェプロモビデオを確認し、さまざまなプラットフォーム向けに最適なアスペクト比でリサイズして簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアチャンネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客体験を強調

.

顧客の声やポジティブな体験を魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、新しい顧客をカフェに引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはその高度なAIビデオエディターを活用してビデオ作成を革新します。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換でき、複雑な撮影や編集スキルを必要とせずに迅速かつ簡単にビデオを作成できます。このオンラインビデオメーカーは、ユーザーが効率的に高品質なコンテンツを制作することを可能にします。

HeyGenを使用してマーケティングビデオを作成する際に、ブランドのアイデンティティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ビデオテンプレートをロゴやブランドカラーでカスタマイズでき、すべてのコンテンツを独自のものにすることができます。これにより、すべてのキャンペーンでプロフェッショナルで一貫したブランド表現が可能になります。

HeyGenはビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはその包括的な機能を通じてビデオのアクセシビリティとリーチを大幅に向上させます。複数の言語でのシームレスなボイスオーバー生成を提供し、自動字幕/キャプションと組み合わせて、メッセージがより広い視聴者に届くようにします。これらのツールは、ソーシャルメディアやそれ以外の多様な視聴者を引き付けるために不可欠です。

HeyGenはさまざまな種類のプロモーションコンテンツに適したオンラインビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは非常に多用途なオンラインビデオメーカーで、さまざまな種類のプロモーションビデオを作成するのに理想的です。直感的なドラッグアンドドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを備えており、説明ビデオから特定のカフェプロモビデオまで、魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。HeyGenはユーザーがプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作することを可能にします。