バイヤーサポートビデオジェネレーター：顧客満足度を向上

高度なAIアバターを使用して魅力的なFAQビデオを生成し、サポートチケットを削減し、顧客満足度を向上させます。

211/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
よくある製品の質問に答える45秒のFAQビデオをデザインし、セルフサービスサポートポータルに最適です。この情報豊かな作品は、迅速な回答を求める既存の製品ユーザーを対象に、アニメーショングラフィックスと明確で簡潔なナレーションを用いたクリーンなビジュアルスタイルで作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれたFAQを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、カスタマーサポートビデオメーカー戦略を強化します。
サンプルプロンプト2
企業向けソリューションの新機能を紹介する60秒のプロモーションビデオを制作し、潜在的な大規模クライアントを教育し感動させます。このビデオは、革新性と使いやすさを強調するダイナミックで高インパクトなビジュアルスタイルと、インスパイアリングなオーケストラ音楽を採用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、この魅力的で高品質なビデオクリップがさまざまなプラットフォームで完璧に見えるようにし、AIビデオジェネレーターのフルパワーを活用してエンドツーエンドのビデオ生成を行います。
サンプルプロンプト3
顧客サービスのお知らせのための30秒のソーシャルメディアビデオを作成し、アクティブなソーシャルメディアフォロワーを対象にします。このビデオは、キャッチーなバックグラウンドミュージックと目を引くダイナミックなテキストアニメーションを備えた、アップビートで視覚的に刺激的なスタイルが必要です。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、視聴者に響く目を引くソーシャルメディアビデオを迅速にカスタマイズして展開し、バイヤーサポートビデオジェネレーターの取り組みを強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バイヤーサポートビデオジェネレーターの仕組み

複雑なサポートトピックを迅速に明確で魅力的なパーソナライズされたビデオ説明に変換し、顧客にセルフサービスソリューションを提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
サポートビデオのためにテキストを入力するか、スクリプトをアップロードして始めましょう。当プラットフォームは高度なテキストからビデオへの生成を使用して、あなたの言葉をダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
ブランドを代表するAIアバターを多様なライブラリから選ぶか、テンプレートを選択し、特定のサポートメッセージに合わせてシーンをカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的なナレーションを追加
高品質な声の中から選ぶか、自分の声をアップロードし、ナレーション生成機能を使用してサポートメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
パーソナライズされたサポートビデオが完成したら、さまざまな解像度とアスペクト比で簡単にエクスポートし、選択したプラットフォームで即座に配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

バイヤー向けに製品機能を明確化

.

複雑な製品情報を理解しやすいAIビデオに分解し、バイヤーの理解と満足度を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス向けのAIビデオ生成を革新しますか？

HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、ビジネスがテキストやスクリプトから魅力的で高品質なAIビデオを生成できるようにします。リアルな動きと音を提供し、効率的にインパクトのあるコンテンツを制作するための広範なクリエイティブコントロールを提供します。

HeyGenは顧客サポートのためのパーソナライズされたビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的なカスタマーサポートビデオメーカーであり、バイヤーサポートビデオジェネレーターとして、AIアバターを使用してパーソナライズされたビデオを制作できます。これにより、ユーザー教育が向上し、FAQビデオが魅力的になり、カスタマーインタラクションがカスタマイズされたコンテンツで効率化されます。

HeyGenはどのようなクリエイティブアセットを提供してビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenは、プロジェクトを開始するための豊富なビデオテンプレートとロイヤリティフリーメディアを提供し、エンドツーエンドのビデオ生成を簡素化します。ユーザーはカスタム映像やダイナミックなテキストアニメーションを利用して、望むクリエイティブコントロールを簡単に達成できます。

HeyGenはAIアバターと多言語生成をどのように活用しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキストからビデオへの生成を活用し、ナレーション生成と組み合わせて非常にリアルで魅力的なビデオを制作します。このプラットフォームは多言語生成もサポートしており、クリエイティブなビデオコンテンツのグローバルなリーチを可能にします。