Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジー愛好者やアーリーアダプター向けに、今後の製品発売に備える方法を紹介する45秒の製品動画を開発してください。注目すべき主要機能を強調し、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションとアップビートな背景音楽を使用して、AIアバターが情報を明確に提示し、この特定のオーディエンスの関心を維持します。
不動産購入希望者向けに、物件リスト動画のプロセスを初回視聴からオファーまで明確にする30秒の不動産動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでストレートフォワードなもので、各ステップにクリスプなテキストオーバーレイを使用して情報を提示し、テンプレートとシーンを効果的に活用してコンテンツ作成を効率化します。
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、詳細なバイヤーペルソナ動画メーカーのプロファイルを作成してマーケティングキャンペーンを強化する力を示す、インパクトのある60秒の動画を生成してください。ビジュアルは活気に満ちたビジネス中心のもので、エネルギッシュな背景音楽と明確なナレーションを特徴とし、最終出力はさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画や製品ショーケースを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的な「説明動画」や「製品動画メーカー」コンテンツを効率的に制作する力を提供します。多様な「ビデオテンプレート」を活用し、独自の「アニメーション」や「ストックメディア」でカスタマイズし、シンプルなスクリプトから高品質な動画を瞬時に生成します。
HeyGenが不動産を紹介するための究極の不動産動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは「潜在的なバイヤー」を引き付けるために設計された強力な「不動産動画メーカー」です。AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、魅力的な「物件リスト動画」を簡単に作成し、「ソーシャルメディア」やその他のプラットフォームでの物件の紹介を強化します。
HeyGenで特定のバイヤーペルソナにターゲットを絞った動画を簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはあらゆる「バイヤーペルソナ動画メーカー」の要件に合わせて動画をカスタマイズするための広範な「カスタマイズ」を可能にします。直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」と包括的な「ビデオエディター」ツールを使用して、ブランディングからメッセージングまで、あらゆる側面を簡単にパーソナライズできます。
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ制作を効率化し、強化しますか？
HeyGenは高度なAIを使用してビデオ作成を簡素化し、「テキストからビデオ」生成、リアルな「ボイスオーバー」機能、「AIアバター」などの機能を提供します。これにより、時間とリソースを節約しながら、プロフェッショナルな動画を迅速に作成できます。