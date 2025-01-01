バイヤーインサイトビデオメーカー：魅力的なコンテンツを迅速に作成
生のバイヤーデータをAIアバターを使用して動的でブランド化されたビデオに変換し、市場の洞察を明確に伝えます。
高級物件購入者をターゲットにした45秒の不動産ビデオを開発し、AIアバターを利用して主要な特徴をフレンドリーで専門的な態度で紹介し、洗練された魅力的な視聴体験を提供する独占リストのバーチャルツアーを提供します。
小規模ビジネスオーナー向けの30秒のソーシャルメディアビデオを制作し、AIビデオエディターがどのようにして魅力的なコンテンツを迅速に作成できるかを示し、鮮やかなビジュアルスタイル、アップビートな音楽、ダイナミックな字幕/キャプションを使用して、重要なメッセージを強調し、瞬時に視聴者の注意を引きます。
スタートアップやブランドマネージャー向けの50秒の企業ブランディングビデオをデザインし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、モダンで洗練された美学を持つ強力なビジュアルアイデンティティの作成を強調し、カスタムグラフィックスとプロフェッショナルな声を組み込みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターであり、強力なビデオメーカーとして、プロフェッショナルなマーケティングビデオの作成を簡素化します。使いやすいインターフェースと豊富なテンプレートにより、複雑なビデオ制作が可能になり、ブランディングの取り組みを強化します。
HeyGenは魅力的な不動産ビデオの作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenはAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを活用して、バーチャルツアーを含む魅力的な不動産ビデオを制作する力をユーザーに提供します。カスタムブランディングとリッチメディアを統合して、物件を効果的に紹介し、市場の洞察に訴求します。
HeyGenはAIを使ってテキストをプロフェッショナルなビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIビデオエディターであり、スクリプトからのテキストをプロフェッショナルなビデオに変換する機能を持っています。AIアバターとダイナミックなキャプションを統合して、コンテンツを効率的に生き生きとさせ、さまざまなビデオデモに最適です。
HeyGenはバイヤーインサイトビデオコンテンツの生成をどのように支援しますか？
HeyGenは主要なバイヤーインサイトビデオメーカーとして、市場の洞察やソーシャルメディアビデオのための魅力的なビデオコンテンツを迅速に作成することを可能にします。AIを活用したインサイト機能を利用して、複雑なデータを魅力的で視覚的な形式で表現します。