Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、新しいオンラインサービスの利点を紹介する45秒の魅力的な説明ビデオを制作してください。このビデオは、ダイナミックでモダンなビジュアル美学と、物語を導くフレンドリーなAIアバターを特徴とし、HeyGenのAIアバターの力を活用して視聴者とつながります。
サンプルプロンプト2
新しいユーザーを対象とした30秒の教育ビデオを開発し、主要なソフトウェア機能のクイックでステップバイステップのチュートリアルを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、簡潔で、フォローしやすく、HeyGenの字幕/キャプションを利用して明確さとアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのeコマースショッパー向けに、15秒の製品スポットライトビデオをデザインし、新製品の主要な特徴を強調します。このビデオは、即座に注目を集めるために、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れた、テンポの速い、活気に満ちた、視覚的に魅力的なスタイルが必要です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バイヤー教育ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、教育コンテンツを魅力的なバイヤー教育ビデオに簡単に変換し、視聴者が複雑な情報を迅速かつ効果的に把握できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、教育コンテンツをHeyGenに直接書き込むか貼り付けます。当社のプラットフォームはスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、あなたの言葉を自動的に魅力的なビデオシーンに変換し、コンテンツ作成をシームレスにします。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択してプレゼンテーションを向上させます。これらのリアルなデジタルプレゼンターは、バイヤー教育をナレーションし、ビデオをより親しみやすく効果的にします。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
ブランドアイデンティティを一貫して強化します。会社のロゴ、特定のブランドカラー、フォントを簡単に適用し、すべての教育ビデオが企業イメージに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成した教育ビデオを確認し、最終調整を行います。満足したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、高品質のビデオを生成し、すべてのコミュニケーションチャネルで配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

バイヤートレーニングのエンゲージメントを向上

AIを活用してダイナミックでインタラクティブなトレーニングビデオを作成し、バイヤーの理解、エンゲージメント、情報保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにするのですか？

HeyGenの直感的なプラットフォームは、「ドラッグアンドドロップ」インターフェースと多様な「ビデオテンプレート」で「ビデオ作成」を簡素化します。「AIアバター」を使用してコンテンツを簡単に「カスタマイズ」し、複雑な編集スキルなしでプロフェッショナルで「魅力的なビデオ」を制作できます。

HeyGenはテキストスクリプトを高品質なビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは「スクリプトからのテキストビデオ」変換に優れており、テキストからリアルな「ボイスオーバー生成」を自動的に行います。この機能は、ダイナミックな「説明ビデオ」を作成し、既存の「スクリプトライブラリ」を活用するのに最適です。

HeyGenでビデオをカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？

HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをシームレスに統合できます。組み込みの「ビデオエディター」を使用してすべての要素を「カスタマイズ」し、すべての「カスタムプレゼンテーション」がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはクリエイティブなビデオマーケティングとソーシャルメディアコンテンツをどのようにサポートしますか？

HeyGenは「ビデオマーケティング」と「ソーシャルメディア」コンテンツに最適で、「教育ビデオメーカー」コンテンツを魅力的に作成できます。「アニメーションテキスト」、「ストック映像」、「グラフィックス」、「音楽」などの機能を活用して、さまざまなプラットフォームや視聴者に最適化された視覚的に豊かなビデオを制作します。