バイヤー教育ビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを迅速に作成

スクリプトから強力なテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的なバイヤー教育ビデオを簡単に作成し、教育とコンバージョンを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーや製品トレーナー向けに、HeyGenの力を紹介する90秒の説明ビデオを開発してください。フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが主要な機能を提示し、明確で魅力的なナレーション生成を活用します。ビジュアルは明るくモダンで、AIアバターが複雑な概念をわかりやすく表現する方法を示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやアクセシビリティスペシャリスト向けに、HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターとしての能力を示す2分間の詳細なビデオを作成してください。字幕/キャプションの重要性を強調し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルを使用します。音声は情報豊かで、すべてのポイントが明確に伝わるようにします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングジェネラリストを対象に、HeyGenがバイヤー教育ビデオメーカーの役割を簡素化する方法を示す45秒のプロモーションビデオを生成してください。新しいコンテンツを迅速に立ち上げるための事前設計されたテンプレートとシーンの効率性を強調し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調します。ビデオはエネルギッシュなビジュアルペースで、アップビートなバックグラウンドミュージックを伴います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

バイヤー教育ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してテキストを動的なコンテンツに変換し、オーディエンスに情報を提供し、コンバージョンを促進する魅力的なバイヤー教育ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、スクリプトをプラットフォームに貼り付けます。"スクリプトからのテキストからビデオ"機能が、テキストを瞬時にビデオシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドを代表し、プロフェッショナルなタッチでメッセージを伝えるために、多様な"AIアバター"から選択します。
3
Step 3
ブランドを適用する
"ブランドコントロール（ロゴ、カラー）"を利用して、ロゴ、カスタムフォント、カラーパレットを追加し、一貫した外観を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
"字幕/キャプション"を含む完全なバイヤー教育ビデオを生成し、配布の準備が整ったお好みの形式でダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

バイヤーの知識保持を向上

インタラクティブでパーソナライズされた教育ビデオ体験を通じて、バイヤーのエンゲージメントと主要な製品知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、書かれたスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、先進的なAIアバターと自然なナレーション生成を使用して、制作プロセス全体を効率化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、複雑な編集なしで洗練されたビデオを簡単に作成できます。

バイヤー教育ビデオにブランドをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをバイヤー教育ビデオに組み込むことができます。これにより、コンテンツが一貫してブランドアイデンティティを反映し、ビデオマーケティングの効果を高めます。

HeyGenが説明ビデオのための効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと豊富なビデオテンプレートライブラリを通じて、効率的なAIビデオジェネレーターとして際立っています。この強力なマーケティングツールは、高度な技術スキルを必要とせずに高品質な説明ビデオを迅速に制作することを可能にします。

HeyGenは字幕やキャプションなどのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオに自動的に字幕とキャプションを生成し、アクセシビリティとエンゲージメントを大幅に向上させます。また、さまざまなアスペクト比でソーシャルメディアコンテンツを簡単にエクスポートでき、異なるプラットフォームでの広範なリーチを確保します。