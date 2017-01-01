ビジネスウォークスルービデオメーカー：オーディエンスを引き付ける
AIアバターを使用して、ストーリーをダイナミックに語る素晴らしいビジネスウォークスルーや製品デモを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員やB2Bパートナー向けに、会社の運営をプロフェッショナルかつ魅力的に紹介する60秒のビジネスウォークスルー動画を作成してください。洗練された企業ビジュアルを維持し、クリーンなグラフィックと控えめな背景音楽を使用して、明確さとブランドの一貫性を確保します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して迅速に開始し、アクセシビリティと情報保持のために正確な字幕を追加してください。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、ブランド愛好者や新しいフォロワーを魅了するダイナミックなブランドストーリーを目指した30秒のインスパイアリングなアニメーションビジネス動画を制作してください。ビジュアルアプローチは活気に満ちたエネルギッシュなもので、流れるようなアニメーションとポジティブで高揚感のあるサウンドトラックを組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、重要なメッセージを簡単にアニメーション化し、AIアバターを統合してブランドの物語に命を吹き込みましょう。
忙しい経営者やリードに向けて、複雑なサービスを迅速に説明するための20秒のビジネス動画を作成してください。明確さとインパクトを強調します。ビジュアルスタイルはミニマリストで直接的なもので、太字のテキストとインパクトのあるストックビジュアルを使用し、明確で権威あるナレーションを添えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的な画像を確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品デモ動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、魅力的な製品デモ動画を制作する力を提供します。HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、スクリプトを視覚的に豊かでアニメーション化されたビジネス動画に簡単に変換でき、AI生成のボイスオーバーも含まれます。
HeyGenがビジネス動画制作のリーディングプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、ビデオ制作プロセス全体を簡素化する革新的な生成AIプラットフォームであり、オンラインビジネス動画メーカーとして理想的です。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを備えており、ビジネスは広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルな動画を迅速に作成できます。
HeyGenで作成した動画にブランドのアイデンティティを統合できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴのアップロードやブランドカラーの定義が可能です。これにより、HeyGenのビデオエディターを通じて作成するすべての動画が、あなたのユニークなブランドキットと会社の美学を一貫して反映します。
HeyGenはAIを使ってどのように迅速な動画コンテンツ生成を促進しますか？
HeyGenは、AIを使用してテキストスクリプトから直接プロフェッショナルな動画コンテンツを生成することで、動画制作を大幅にスピードアップします。強力な生成AIプラットフォームには、AI生成のボイスオーバーと自動字幕生成機能が含まれており、洗練された動画の迅速な制作を可能にします。