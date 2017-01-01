技術に精通した潜在顧客をターゲットにした、45秒の製品デモ動画を作成してください。新しいソフトウェア機能を理解したいという意欲的な顧客に向けて、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、アニメーションテキストと鮮明な画面録画を使用します。エネルギッシュで親しみやすいAI生成のナレーションを添えてください。HeyGenのボイスオーバー生成を活用してナレーションを完璧にし、さまざまなテンプレートとシーンから選んで制作プロセスを開始しましょう。

