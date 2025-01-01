成長のための究極のビジネスビデオツール
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、アイデアを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換し、オーディエンスを引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインビデオプラットフォームの最新アップデートを発表するプロダクトマネージャー向けに、90秒の発表ビデオを制作してください。このビデオは、魅力的でモダンな視覚スタイルを特徴とし、AIアバターを活用して主要な強化点を提示し、新しいビデオ分析機能の魅力的なプレゼンテーションを確保します。
プラットフォーム内でのビデオ編集ワークフローを最適化するためのエンドユーザー向け45秒のクイックチップビデオを開発してください。スタイルは簡潔で非常に実用的であり、技術的なトラブルシューティングを簡素化するために、メディアライブラリ/ストックサポートからの視覚サポートを強調し、簡単に従えるステップを強調します。
HeyGenを使用して販売ワークフロー内の新しい統合を紹介する必要があるIT管理者を想像してください。2分間のチュートリアルを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルで詳細な視覚スタイルを採用し、統合プロセスの各ステップとCRMへの利点を明確に説明するために字幕/キャプションを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業向けのAIビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとボイスオーバーを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なビジネスビデオツールです。このAIビデオ作成プラットフォームは、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化し、すべてのビデオマーケティングニーズに対して非常に効果的です。
HeyGenはカスタムブランディングを統合し、さまざまなビデオエクスポートオプションをサポートできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴやブランドカラーを簡単にビデオに組み込むことができます。多用途なオンラインビデオプラットフォームとして、アスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションもサポートしており、プロフェッショナルなビデオコンテンツがどの配信チャネルにも適合するようにし、ビデオマーケティングプラットフォームの能力を向上させます。
HeyGenは、個別化されたアクセス可能なビデオメッセージを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとスクリプトを届けるAIアバターを使用して、非常に個別化されたビデオメッセージを作成する力をユーザーに与えます。さらに、コンテンツがより広いオーディエンスにアクセス可能で魅力的であることを保証するために、必須のクローズドキャプションサポートを含んでいます。
HeyGenはビデオコンテンツを強化するためのメディアライブラリを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、画像、ビデオ、音楽を含む多様なストックサポートを備えた広範なメディアライブラリを特徴としており、制作を豊かにします。この強力なビデオ編集機能により、マーケティングビデオや製品ビデオを高品質な視覚および音声要素で簡単に強化することができます。