ビジネス動画メーカー：プロフェッショナルな動画を素早く作成

直感的なテンプレートとシーンを使用して、魅力的な説明動画を簡単に作成しましょう。

ビデオマーケティングに苦労している中小企業のオーナー向けに、価値を簡単に伝える方法を紹介する45秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、魅力的なアニメーションとHeyGenの音声生成機能を使用した親しみやすく明瞭なナレーションを特徴とし、複雑なアイデアを簡単に理解できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内チームや人事マネージャーを対象にした60秒の企業動画を開発し、新しい会社の取り組みや方針の更新を紹介します。この動画は、クリーンでプロフェッショナルかつモダンなビジュアルを採用し、HeyGenの多様なAIアバターを使用してテキストからビデオに変換されたスクリプトを届け、組織全体で一貫した明確なコミュニケーションを確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家をターゲットにした30秒のソーシャルメディア動画広告を制作し、迅速で高インパクトなコンテンツを求める人々に向けます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔な字幕/キャプションを組み合わせて、さまざまなプラットフォームでのエンゲージメントを最大化します。
サンプルプロンプト3
新製品やサービスを立ち上げる起業家向けに、20秒の洗練されたプロモーション動画を作成し、瞬時にその主要な利点を強調します。このビジネス動画はインパクトがあり、要点を押さえ、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用してナレーションを迅速に生成し、さまざまなオンラインプラットフォームにシームレスに適合するアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス動画メーカーの使い方

プロフェッショナルなビジネス動画を簡単に作成。AIと直感的なツールを活用して、オーディエンスを引き付け、マーケティング活動を強化しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選ぶか、白紙のキャンバスで始めて、ビジネス動画プロジェクトを開始します。これにより、クリエイティブなプロセスの柔軟な出発点が提供されます。
2
Step 2
スクリプトとメディアを追加
AI駆動の生成のために「スクリプトを貼り付ける」か、自分のメディアをアップロードして動画を充実させます。追加のビジュアル要素には、広範なメディアライブラリを活用してください。
3
Step 3
動画をカスタマイズ
ロゴや色などの「ブランディングコントロールを適用」して動画を洗練させます。自然なナレーションを生成し、メッセージを強化し、より広いオーディエンスを引き付けるために字幕を追加します。
4
Step 4
作成した動画をエクスポートして共有
作成を最終化し、さまざまなプラットフォームでの最適な表示のために「動画をエクスポート」します。共有して「ビデオマーケティング」活動を最大化しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングとオンボーディングプログラムを強化

魅力的なAI動画で従業員のトレーニングとオンボーディングを改善し、知識の定着と職場の効率を向上させます。

よくある質問

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用して、プロフェッショナルなビジネス動画の作成プロセスを簡素化する高度なオンラインビジネス動画メーカーです。複雑な編集スキルを必要とせずに、説明動画から企業動画まで、魅力的なビデオマーケティングコンテンツを迅速に生成できます。

AIを使ってビジネス用のプロフェッショナルな動画を生成できますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとテキスト読み上げ技術を使用して、テキストから直接高品質なビジネス動画を生成することができます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが魅力的なナレーションと字幕を自動的に作成します。

動画のブランディングをカスタマイズするためのオプションはありますか？

HeyGenは、ビジネス動画をブランドアイデンティティに合わせるための幅広いカスタマイズ機能を提供しています。ブランドキットを利用して、ロゴや特定の色を動画テンプレートに適用し、すべてのコンテンツが独自の美学を反映するようにします。

HeyGenはどのような種類のビデオマーケティングコンテンツに最適ですか？

HeyGenは、魅力的な説明動画、プロフェッショナルな企業動画、ダイナミックなソーシャルメディア動画など、幅広いビデオマーケティングコンテンツに最適です。多様なビデオテンプレートとストック映像ライブラリを活用して、魅力的なプロモーション動画や広告動画を迅速に作成できます。