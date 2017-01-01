ビジネスビデオジェネレーター：プロフェッショナルなビデオを即座に作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンでプロフェッショナルなマーケティングビデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやプロダクトマネージャーを対象にした90秒の説明ビデオを開発し、「AIビデオ」の技術製品デモンストレーションの力を紹介してください。ビデオはプロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーで明確な「AIアバター」が複雑な機能を明確で説得力のあるボイスオーバーとクリアなサウンドデザインで説明します。この技術がどのようにして「高品質なビデオ」コンテンツを大規模な制作の手間をかけずに作成できるかを強調してください。
企業トレーナーや人事部門向けに設計された2分間の詳細なトレーニングモジュールを制作し、技術的なオンボーディングやコンプライアンスに焦点を当てます。ビジュアルの美学は明確で情報豊かにし、落ち着いた権威あるボイスオーバーとインストゥルメンタルのバックグラウンドミュージックを組み合わせ、正確な「字幕/キャプション」を目立たせてアクセシビリティと理解を向上させます。このビデオは、多様な視聴者にとって複雑な情報を消化しやすくする「字幕」の重要な役割を示します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、クロスプラットフォーム配信の効率性を強調した45秒のインパクトのあるプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは活気に満ちたダイナミックなもので、クイックカットとアップビートでトレンディなバックグラウンドミュージックを使用し、単一の「マーケティングビデオ」がどれほど簡単に適応できるかを示します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、異なるソーシャルメディアプラットフォームに合わせてコンテンツを調整するシームレスなプロセスを示し、最大のリーチとエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ制作プロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、強力なビジネスビデオジェネレーターとなっています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートにより、あらゆる目的のための高品質なビデオコンテンツの作成が簡単になります。
HeyGenビデオ内でブランドのアイデンティティを維持できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことで、すべてのマーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。また、独自のメディアをシームレスに統合することもできます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティに対してどのような技術サポートを提供しますか？
HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動生成し、多様な視聴者に対するビデオのアクセシビリティを大幅に向上させます。この技術的機能により、高品質なビデオコンテンツがさまざまなプラットフォーム、特にソーシャルメディアでのエンゲージメントとコンプライアンスを確保します。
HeyGenはスクリプトをAIビデオに変換する際にどのようなアプローチを取っていますか？
HeyGenは最先端のAI技術を利用して、シンプルなスクリプトをリアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを使用した本格的なAIビデオに変換します。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、企業が迅速に魅力的でプロフェッショナルなマーケティングビデオコンテンツを生成できます。