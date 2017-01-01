企業価値ビデオジェネレーター: AIで文化を構築
AIアバターを使用してブランド価値を表現する魅力的なチームビデオを簡単に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントを対象にした60秒の企業ストーリーテリングビデオを開発し、ブランドのユニークな旅と卓越性へのコミットメントを、洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルとインスピレーションを与えるサウンドトラックで描写します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、物語を効果的なシーンにシームレスに変換し、カスタムブランディング要素を完璧に統合します。
将来の求職者向けに、チームに参加することの利点を強調した30秒のエネルギッシュなリクルートメントビデオを制作し、モダンで魅力的なビジュアルと現代的なバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで魅力的なビジネスビデオメーカーの出力を迅速に組み立て、優秀な人材に響くようにします。
社内向けに、企業文化ビデオと最近の成果を強化する90秒の情報ビデオを構築し、チームビデオを魅力的に提示し、明確でポジティブなビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連するビジュアルで物語を豊かにし、高い制作品質を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業ストーリーテリングビデオと企業文化ビデオを強化できますか？
HeyGenは、ダイナミックなAIアバターとカスタムブランディングを使用して、企業ストーリーテリングと企業文化ビデオを変革します。ビデオテンプレートを活用して、社内の観客や新入社員に対して、会社の価値観を真に反映した魅力的なチームビデオを迅速に作成できます。
HeyGenが社内コミュニケーションのための効果的なビジネスビデオメーカーである理由は何ですか？
強力なAIビデオジェネレーターとして、HeyGenは社内の観客向けにプロフェッショナルなビジネスビデオを簡単に作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオと多様なAIアバターを活用して、リクルートメントビデオのようなメッセージを新入社員に対して明確かつ効果的に伝えます。
HeyGenはすべての企業価値ビデオジェネレーターのニーズに対してカスタムブランディングをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴや色をシームレスに統合して、どの企業価値ビデオにも適用できます。また、広範なメディアライブラリとアスペクト比のリサイズを利用して、多様な企業ストーリーテリングビデオの出力を実現します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてプロフェッショナルなコンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenの革新的なAIビデオジェネレーターは、リアルなAIナレーションと表現力豊かなAIアバターを使用して、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを可能にし、制作を効率化します。これにより、ストックサポートを備えた直感的なAIビデオエディターを通じて、高品質な企業文化ビデオを迅速に作成できます。