ビジネスアップデートビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成

AIを活用したプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンで、マーケティングやプロモーション用のプロフェッショナルなビデオを迅速に生成します。

AIアバターを使用して、チームに最新の第3四半期の成果を伝える30秒の社内ビジネスアップデートビデオを作成してください。このビデオは、小規模ビジネスのオーナーや社内チームを対象としており、プロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルと明確で情報豊かな音声トーンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して効率的なコンテンツ生成を実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
次の大きな製品発表を、マーケティング専門家やスタートアップ向けに特別に調整された45秒のダイナミックなビデオマーケティングキャンペーンスポットで発表してください。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでソーシャルメディアプラットフォーム全体での最適な配信を確保し、AIビデオ作成を本当に効果的にします。
サンプルプロンプト2
HR部門や新入社員向けに設計された60秒の会社文化紹介ビデオを想像してください。オンラインビジネスを比類のないプロフェッショナリズムで紹介します。洗練された信頼性のあるビジュアルスタイルを目指し、親しみやすいボイスオーバー生成とアクセス可能な字幕/キャプションを補完し、プロフェッショナルなビデオがポジティブな印象を残すことを保証します。
サンプルプロンプト3
すぐに成果を出したいですか？忙しい起業家やコンテンツクリエイター向けに、使いやすいビジネス戦略を示す15秒のウィークリーチップビデオを作成してください。この直接的なビジュアルスタイルは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンによって強化され、迅速なコンテンツ作成を可能にし、AIビデオエディターがワークフローを合理化し、高品質のビデオアップデートを提供する方法を証明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスアップデートビデオメーカーの使い方

AIを活用して効率的にビジネスアップデートをプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換し、高品質な結果を得る。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビジネスアップデートのスクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストビデオ生成機能を利用して、あなたの言葉を生き生きとさせ、AIビデオ作成を簡単にします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドの美学に合ったプロフェッショナルにデザインされたテンプレート＆シーンから選択します。これがプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの基盤を形成します。
3
Step 3
ブランディング要素を追加
会社のブランディングコントロールを適用して、ロゴや色を含めてビデオをパーソナライズし、プロフェッショナルなビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
アップデートをエクスポート
自動生成されたボイスオーバーと正確な字幕/キャプションでビデオを仕上げます。完成したビデオを簡単にエクスポートし、さまざまなプラットフォームでのマーケティングやプロモーションに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客の成果を強調し、信頼を築き、ビジネスの価値を示すために、魅力的なAIビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにビジネスビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIを活用したプラットフォームで、プロフェッショナルなビデオ作成のプロセス全体を簡素化します。AIビデオ作成を活用して、さまざまなニーズに合わせたコンテンツ制作を効率化する効果的なビジネスアップデートビデオメーカーとして機能します。

HeyGenはどのような高度なAIビデオ編集機能を提供しますか？

HeyGenは、高品質なビデオコンテンツを制作するためのリアルなAIアバターやリアルなボイスオーバー生成を含む高度なAIビデオエディター機能を提供します。このAIを活用したプラットフォームは、あらゆる目的に対してプロフェッショナルで魅力的なビデオを保証します。

HeyGenはマーケティングやソーシャルメディア用のビデオ作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、すべてのビデオマーケティングとプロモーションに最適なオンラインビジネスビデオメーカーです。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを提供し、ビデオ作成を迅速かつ効果的にします。

HeyGenはカスタムブランディングとメディア統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なビデオ制作ソリューションとして、ロゴや色をシームレスに組み込むための強力なブランディングコントロールを提供します。ユーザーはHeyGenビデオメーカー内の豊富なストックメディアライブラリにもアクセスして、コンテンツを強化できます。