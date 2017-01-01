小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインタスクをステップバイステップで説明する60秒の簡潔なハウツーガイドビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものにし、明るいカラーパレットを使用し、アップビートなインストゥルメンタルのバックグラウンドトラックと明瞭で親しみやすいナレーションを添えてください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、ユーザーがどのようにして書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルチュートリアルに変換できるかを示してください。

