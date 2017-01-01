ビジネスチュートリアルジェネレーター: 魅力的なハウツーガイドを作成
リアルなAIアバターを使用して、内部トレーニングとプロセス文書を強化し、チームを導きます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の人事部門向けに、ワークフロー効率の重要な側面を新入社員に説明する45秒のインパクトのある内部トレーニングビデオを開発してください。プロフェッショナルな「AIアバター」と温かく親しみやすい「ナレーション生成」を使用してメッセージを伝えます。このビデオは、HeyGenがどのようにして重要なオンボーディング資料の作成を効率化するかを示します。
マーケティングチーム向けに、新しいソフトウェアアップデートの利点を迅速に説明する30秒のダイナミックな説明クリップを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かにし、HeyGenの「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して鮮やかなビジュアルを組み込み、エネルギッシュな音楽スコアと簡潔なナレーションを組み合わせます。複雑な情報を簡単に理解できるようにすることに焦点を当ててください。
オペレーションマネージャー向けに、重要な標準作業手順（SOP）を説明する90秒の詳細なビデオチュートリアルを設計してください。ビジュアルの美学は明確で指導的なものであり、シンプルなグラフィックスと落ち着いた権威あるナレーションを使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」機能によるアクセシビリティを強調します。このビデオは、包括的で理解しやすいビジネスチュートリアルの作成方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように効果的なビジネスチュートリアルジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、企業が魅力的なビデオチュートリアルやハウツーガイドを効率的に作成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、内部トレーニングや顧客サポートのプロセスを効率化します。
HeyGenはステップバイステップの指示を作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなナレーション生成や自動字幕/キャプションを含む、明確なステップバイステップの指示を作成するための強力なツールを提供します。また、さまざまなテンプレートとシーンを利用して、明確さと魅力を高めることができます。
HeyGenは特定のプロセス文書のために説明クリップをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはプロセス文書のための説明クリップを完全にカスタマイズすることができます。ブランドコントロールを利用して会社の外観と雰囲気を維持し、豊富なメディアライブラリにアクセスしてワークフローの効率を向上させます。
HeyGenのAIアバターは内部トレーニングビデオやSOPの作成をどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターは、俳優やカメラを必要とせずに内部トレーニングビデオやSOPを生き生きとさせます。この技術はワークフローの効率を大幅に向上させ、高品質なビデオチュートリアルの迅速な制作を可能にします。