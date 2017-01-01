ビジネスチュートリアルジェネレーター: 魅力的なハウツーガイドを作成

リアルなAIアバターを使用して、内部トレーニングとプロセス文書を強化し、チームを導きます。

小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインタスクをステップバイステップで説明する60秒の簡潔なハウツーガイドビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものにし、明るいカラーパレットを使用し、アップビートなインストゥルメンタルのバックグラウンドトラックと明瞭で親しみやすいナレーションを添えてください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、ユーザーがどのようにして書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルチュートリアルに変換できるかを示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の人事部門向けに、ワークフロー効率の重要な側面を新入社員に説明する45秒のインパクトのある内部トレーニングビデオを開発してください。プロフェッショナルな「AIアバター」と温かく親しみやすい「ナレーション生成」を使用してメッセージを伝えます。このビデオは、HeyGenがどのようにして重要なオンボーディング資料の作成を効率化するかを示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けに、新しいソフトウェアアップデートの利点を迅速に説明する30秒のダイナミックな説明クリップを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かにし、HeyGenの「テンプレートとシーン」および「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して鮮やかなビジュアルを組み込み、エネルギッシュな音楽スコアと簡潔なナレーションを組み合わせます。複雑な情報を簡単に理解できるようにすることに焦点を当ててください。
サンプルプロンプト3
オペレーションマネージャー向けに、重要な標準作業手順（SOP）を説明する90秒の詳細なビデオチュートリアルを設計してください。ビジュアルの美学は明確で指導的なものであり、シンプルなグラフィックスと落ち着いた権威あるナレーションを使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」機能によるアクセシビリティを強調します。このビデオは、包括的で理解しやすいビジネスチュートリアルの作成方法を示します。
レビュー

ビジネスチュートリアルジェネレーターの使い方

プロフェッショナルなステップバイステップのビデオチュートリアルやハウツーガイドを簡単に作成し、プロセスを効率化し、内部トレーニングを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ステップバイステップの指示を入力するか、既存のスクリプトを貼り付けて開始します。ジェネレーターはスクリプトからのテキストビデオを活用して、チュートリアルの基盤を形成し、書かれたコンテンツをビジュアルセグメントに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
チュートリアルを提示するAIアバターを選択するか、豊富なメディアライブラリのアセットでシーンを強化します。プラットフォームは自動的にナレーションを生成し、ステップバイステップの指示に明確で一貫したナレーションを提供します。
3
Step 3
ブランドを適用して仕上げ
ロゴや色を含む会社のブランドコントロールを適用して一貫性を維持します。自動生成された字幕/キャプションで明確さとアクセシビリティを高め、洗練された最終製品を確保します。
4
Step 4
ガイドをエクスポート
プロフェッショナルなビデオチュートリアルを最終化してエクスポートします。新しいハウツーガイドは共有する準備が整い、チームに明確で魅力的なステップバイステップの指示を提供し、ワークフローの効率を向上させます。

使用例

複雑なプロセス文書を効率化

複雑なビジネスプロセスや手順を簡単に理解できるビデオチュートリアルに簡素化し、すべての関係者の理解とワークフローの効率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのように効果的なビジネスチュートリアルジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、企業が魅力的なビデオチュートリアルやハウツーガイドを効率的に作成するのを支援します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、内部トレーニングや顧客サポートのプロセスを効率化します。

HeyGenはステップバイステップの指示を作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなナレーション生成や自動字幕/キャプションを含む、明確なステップバイステップの指示を作成するための強力なツールを提供します。また、さまざまなテンプレートとシーンを利用して、明確さと魅力を高めることができます。

HeyGenは特定のプロセス文書のために説明クリップをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはプロセス文書のための説明クリップを完全にカスタマイズすることができます。ブランドコントロールを利用して会社の外観と雰囲気を維持し、豊富なメディアライブラリにアクセスしてワークフローの効率を向上させます。

HeyGenのAIアバターは内部トレーニングビデオやSOPの作成をどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、俳優やカメラを必要とせずに内部トレーニングビデオやSOPを生き生きとさせます。この技術はワークフローの効率を大幅に向上させ、高品質なビデオチュートリアルの迅速な制作を可能にします。