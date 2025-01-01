ビジネストランスフォーメーショントレーニングビデオジェネレーター：成長を加速

AIアバターでL&Dを革新し、プロフェッショナルでスケーラブルなトレーニングコンテンツと迅速な配信を実現。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチームを対象に、従業員のオンボーディングプロセスを効率化する方法を示す45秒の指導ビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、多様なAIアバターが重要な情報を提示し、HeyGenの高度なナレーション生成を利用して一貫性のある魅力的な配信を行います。
サンプルプロンプト2
マーケティングマネージャー向けに、HeyGenのプラットフォーム内でのブランドカスタマイズの力を強調する60秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練され視覚的に豊かで、さまざまなテンプレートとシーンの間での迅速なトランジションを特徴とし、コンテンツがどのように簡単に適応され、異なるプラットフォーム用にアスペクト比のリサイズとエクスポートが可能かを示します。
サンプルプロンプト3
グローバル企業のトレーニング部門向けに、HeyGenが広範な教育コンテンツの作成において時間とコストを節約する能力を強調する30秒のインパクトのあるビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で簡潔であり、HeyGenの多言語機能を同期された字幕/キャプションと多様なナレーション生成を通じて示し、コンテンツをグローバルにアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネストランスフォーメーショントレーニングビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIプラットフォームを使用して、スクリプトから最終制作まで、ビジネストランスフォーメーションの取り組みのための魅力的で情報豊かなトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを書く
トレーニングコンテンツをスクリプトエディターに入力し、テキストからビデオへの機能を活用してビジュアルをテキストと自動的に同期させます。これがビデオの基盤となります。
2
Step 2
要素を選ぶ
AIアバターと声の多様なライブラリから選択し、ブランドを表現しメッセージを伝えます。トレーニングスタイルに合わせて外見やトーンをカスタマイズします。
3
Step 3
カスタマイズと強化
プロフェッショナルなテンプレートでビデオを強化し、背景音楽を追加し、ロゴやカラーなどのブランドカスタマイズオプションを適用します。これにより、トレーニングがブランドアイデンティティに一致します。
4
Step 4
生成と共有
さまざまなアスペクト比で高品質なトレーニングビデオを制作します。完成したコンテンツを学習プラットフォームで簡単に共有または埋め込み、従業員に効果的に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルコンテンツで変革を推進

従業員を鼓舞し、ポジティブな変化を促進し、新しいビジネストランスフォーメーションの取り組みの成功した採用を推進する魅力的なモチベーショナルビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオのクリエイティブな制作をどのように向上させますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、トレーニングビデオのクリエイティブな制作を大幅に向上させます。リアルなAIアバターと多様なテンプレートを使用して、ユーザーはスクリプトを視覚的に魅力的な指導ビデオに変換し、よりダイナミックなコンテンツ制作プロセスを促進します。

HeyGenはブランドに合ったビデオのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なブランドカスタマイズ機能を提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーをAI生成ビデオにシームレスに統合できます。これにより、制作されるすべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、簡単に公開可能なブランドビデオを作成できます。

HeyGenは多様なビジネスニーズに対応する効果的なトレーニングビデオジェネレーターですか？

もちろんです。HeyGenは、従業員のオンボーディング、SOP、技術トレーニングなど、さまざまなビジネスニーズに対応する非常に効果的なトレーニングビデオジェネレーターとして機能します。直感的なテキストからビデオへの機能とAIナレーションにより、迅速なビデオ制作が可能となり、L&Dチームが時間とコストを節約するための貴重なツールとなります。

HeyGenの生成AIプラットフォームはどのようにプロフェッショナルなビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、テキストを簡単にビデオに変換するユーザーフレンドリーなインターフェースを提供することで、プロフェッショナルなビデオ制作を効率化します。AIアバターや自動ナレーション生成などの強力な機能により、ユーザーは高品質なプロフェッショナルビデオを効率的に制作でき、従来のビデオ制作の複雑さを大幅に削減します。