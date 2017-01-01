ビジネストレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを作成
リアルなAIアバターを使用して、L&Dチームやオンボーディングのための魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成します。
見込み顧客向けに新製品の主要な利点を効果的に紹介する60秒の魅力的なマーケティングビデオを想像してください。美的感覚は洗練され説得力があり、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用してシームレスなナレーションを行い、字幕/キャプションを組み込んで広いアクセス性を確保します。このAIビデオジェネレーターのコンテンツは、販売促進のための強力なツールを提供し、私たちのソリューションの簡潔でインパクトのある概要を提供します。
既存の従業員向けに、特定の職場プロセスやSOPをAIで明確に説明する30秒の指導ビデオが必要です。ビジュアルスタイルはシンプルでわかりやすく、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、各ステップを効果的に示すためにメディアライブラリ/ストックサポートを組み込みます。このビジネストレーニングビデオジェネレーターは、簡潔なステップバイステップのユーザーガイドを開発するのに理想的です。
全従業員向けに、迅速な会社の更新情報を共有したり、知識共有を促進するために設計された15秒の内部発表ビデオを想像してください。美的感覚は簡潔で情報豊かであり、個別のタッチを加えるために多様なAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームにシームレスに適応します。このAIビデオプラットフォームは、効率的なコミュニケーションを通じてチームを整合させるのに大いに役立ちます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネストレーニングビデオの作成を変革しますか？
HeyGenは先進的なAIビデオプラットフォームとして、L&Dチームが魅力的なトレーニングビデオを開発する方法を革新します。私たちのAIビデオジェネレーターは、従業員の育成やオンボーディングのコンテンツを迅速に作成し、生産時間とコストを大幅に削減します。
HeyGenは効率的なコンテンツ制作のためにどのようなAIビデオジェネレーター機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストから直接生成されるリアルなAIボイスオーバーを含む強力なAIビデオ作成ツールを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとテキストベースの編集を使用して、あらゆる目的のためにプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはマーケティングやセールスのような多様なビデオニーズに対応し、カスタムブランディングをサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは、インパクトのあるマーケティングビデオから効果的なセールスビデオまで、さまざまなコンテンツを作成するために設計された多用途なAIビデオプラットフォームです。私たちの強力なブランディングコントロールにより、ロゴや色を含むブランドの独自のアイデンティティが、すべてのAIビデオ作成に一貫して表現されます。
HeyGenは詳細な技術チュートリアルやドキュメントの生成を支援しますか？
はい、HeyGenはユーザーが高品質なドキュメントや包括的な技術チュートリアルビデオを簡単に作成できるようにします。AIビデオ作成を活用することで、スクリプトを迅速に詳細なステップバイステップのユーザーガイドに変換し、知識共有の取り組みを大幅に効率化します。