ビジネスシステムビデオジェネレーター：AI駆動の効率性
リアルなAIアバターによって強化された、魅力的なマーケティングおよびトレーニングビデオを簡単に作成します。
オンライン教育者を対象とした45秒の説明ビデオを作成してください。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルにスクリーンシェア要素を組み込みます。このビデオはHeyGenのボイスオーバー生成を使用して、落ち着いた教育的なコンテンツを提供し、自動生成された字幕/キャプションを組み合わせてビデオ作成における学習を強化します。
製品マネージャー向けの60秒のセールスビデオを制作してください。洗練された説得力のあるビジュアルスタイルで製品の特徴を動的に紹介します。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、自信に満ちたナレーションとプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックで高品質なビデオ出力を実現します。
HR部門向けの30秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。フレンドリーでコーポレートカジュアルなビジュアル美学を採用し、多様なAIアバターを使用します。HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用し、このビデオはワークフローの自動化を効率化し、温かく明瞭な声で従業員への発表を魅力的で簡単に共有可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからの迅速なAIビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは、先進的なテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、スクリプトを高品質なAIビデオに変換します。テキストを入力し、デジタルアバターを選択し、ボイスオーバーを選ぶだけで、魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。これにより、ビデオ作成プロセス全体が効率化されます。
HeyGenは視覚的に魅力的でブランドに合ったビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを豊富に提供しており、プロジェクトを迅速に開始できます。ロゴや色を含むブランドコントロールを簡単に適用でき、すべてのマーケティングビデオが一貫してブランドに合ったものになります。
HeyGenでどのようなクリエイティブなビデオコンテンツを制作できますか？
HeyGenは多様なビデオコンテンツの作成を可能にする多用途なAIビデオジェネレーターです。アニメーションキャラクタービデオから魅力的な説明ビデオまで、さまざまなプラットフォームや目的に適した高品質なビデオ出力を実現できます。
HeyGenはビデオプロジェクトを洗練させるためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、AIビデオを強化するための強力な機能を提供しています。自動字幕生成や豊富なメディアライブラリとストックサポートを含みます。また、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整でき、洗練されたプロフェッショナルなビデオコンテンツを確保します。