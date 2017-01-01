インパクトのあるキャンペーンのためのビジネスストーリーテリング動画メーカー
プロフェッショナルなビデオストーリーテリングでオーディエンスを引きつけましょう。AIを活用したテキストからビデオへの変換で、テキストを素早く美しいビジュアルに変えます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントや投資家向けに、革新的な技術ソリューションの利点を明確に説明する60秒の魅力的な動画を開発します。クリーンでモダンなビジュアル美学を採用し、AIアバターがプレゼンターとして複雑な情報を簡潔に伝える魅力的なビデオストーリーテリングを行います。この「AIアバター」はHeyGenの「AI avatars」機能を活用して、パーソナライズされた信頼性のあるメッセージを届けます。
求職者や将来のB2Bパートナーを対象にした30秒の活気ある動画を制作し、会社のユニークな文化とチームスピリットを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で親しみやすく、多様なチームメンバーとポジティブでアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とします。HeyGenの「Templates & scenes」を利用して、インパクトのある物語を迅速に組み立て、業界のリーディングビデオメーカーとしての会社の地位を確立します。
AIの進歩に興味を持つ幅広いオーディエンス向けに、15秒のソーシャルメディア広告を作成し、今後の製品発表を予告します。動画はテンポが速く、視覚的に豊かで、アニメーションテキストと印象的なグラフィックを組み込みます。HeyGenの「Text-to-video from script」機能を活用して、主要なマーケティングメッセージを迅速に魅力的なクリップに変換し、AIビデオ作成の力をマーケティング動画で示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにビジネスストーリーテリング動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なマーケティング動画やソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成できるようにします。直感的なAIビデオ作成プラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、ビジネスストーリーテリング動画の作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenはテキストから直接魅力的なAI動画を生成できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なAIテキストからビデオへの機能は、スクリプトを洗練されたビデオに変換します。統合されたAIスクリプトライターと高度なボイスオーバー生成を利用して、物語をシームレスに実現します。
HeyGenで利用可能なビデオカスタマイズのためのクリエイティブツールは何ですか？
HeyGenは、ビデオプロジェクトの広範なカスタマイズを可能にする強力なドラッグ＆ドロップエディターを提供します。豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、望むクリエイティブビジョンを実現します。
HeyGenのAIアバターはビデオストーリーテリングでどのような役割を果たしますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、画面上の魅力的なプレゼンターとして機能し、ビデオストーリーテリングにプロフェッショナリズムとエンゲージメントをもたらします。彼らはAIビデオ作成能力の中核を成し、複雑な制作を誰にでもアクセス可能にします。