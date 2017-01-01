究極のビジネス準備ビデオメーカー

プロフェッショナルなトレーニングとマーケティングビデオを迅速に作成します。スクリプトからのシームレスなテキストビデオ機能で、スクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の魅力的なマーケティングビデオを制作し、新製品をダイナミックでアップビートなビジュアルスタイルとモダンなサウンドトラックで紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、ビジネスが効果的なプロモーションビデオコンテンツを作成できるように、主要な機能を魅力的に提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なクライアントを対象にした45秒の簡潔な説明ビデオを作成し、複雑なサービスやプロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かであり、親しみやすいナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してオンラインビジネスビデオメーカーソリューションを作成します。
サンプルプロンプト2
オンラインコミュニティ向けに15秒の活気あるソーシャルメディアビデオをデザインし、フラッシュセールやクイックアップデートを発表します。トレンディでテンポの速いビジュアルスタイルと現代的な音楽を使用し、字幕/キャプションをHeyGenで追加して、インパクトのある短編ビデオコンテンツの最大のアクセシビリティとリーチを確保します。
サンプルプロンプト3
四半期の成果や新しいイニシアチブを概説するために、内部チームやステークホルダー向けの洗練された60秒の企業ビデオを開発します。権威あるがインスピレーションを与えるビジュアルとオーディオスタイルを維持し、プロフェッショナルなサウンドトラックを使用し、HeyGenの包括的なテンプレートとシーンの1つから始めて、プロフェッショナルなビジネス準備ビデオ作成を迅速化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス準備ビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールを使用して、プロフェッショナルで影響力のあるビジネス準備ビデオを迅速に作成し、チームとパートナーを成功に備えさせます。

1
Step 1
基盤を作成する
スクリプトを貼り付けるか、事前にデザインされたテンプレートを選択して開始します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能は、あなたの言葉をダイナミックなビジュアルストーリーに即座に変換し、トレーニングや情報提供コンテンツのメッセージを明確かつ簡潔に伝えます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様な「AIアバター」から選択して、コンテンツのエンゲージメントを高めます。外見や声をカスタマイズしてブランドのトーンに完全に一致させ、ビジネス準備資料をより親しみやすく、記憶に残るものにします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
会社のアイデンティティをシームレスに統合します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用して、すべてのビデオで一貫性を保ちながら、豊富なメディアライブラリから関連する画像、ビデオ、音楽でシーンを充実させます。
4
Step 4
自信を持ってエクスポートと共有
ビデオが完成したら、さまざまなフォーマットと解像度で簡単にエクスポートし、どのプラットフォームにも適したものにします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、ビジネス準備コンテンツが内部プレゼンテーションからソーシャルメディアチャンネルまで、どこでも素晴らしく見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を特集する

魅力的なAIビデオを制作して、顧客の成功事例を効果的に強調し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビジネスが魅力的なマーケティングビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは、ビジネスが高品質のマーケティングビデオを迅速かつ効率的に制作できるように設計されたAIビデオジェネレーターです。豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターのライブラリを活用して、視聴者に響く魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。このプラットフォームは、オンラインビジネスビデオ制作のクリエイティブプロセスを効率化します。

HeyGenはさまざまなコンテンツニーズに対応する効果的なオンラインビジネスビデオメーカーですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターを提供し、多様なコンテンツ要件に対応する効果的なオンラインビジネスビデオメーカーです。トレーニングビデオやソーシャルメディアビデオから洗練された企業ビデオコンテンツまで、HeyGenの強力なAIを使用してテキストをビデオに簡単に変換できます。

HeyGenは私のブランドのためにプロフェッショナルな短編ビデオコンテンツや説明ビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルな短編ビデオコンテンツを生成するのに最適なAIプラットフォームであり、魅力的なプロモーションビデオや詳細な説明ビデオを含みます。このプラットフォームには強力なブランディングコントロールが含まれており、ビデオの出力がブランドの美学とメッセージに完全に一致することを保証します。

HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ制作を行いますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとシームレスなテキストビデオ機能を活用して、ビデオ制作を変革するリーディングAIビデオジェネレーターです。スクリプトを入力するだけで、HeyGenは自然なナレーション生成を伴うプロフェッショナルなビデオを生成し、ビジネス準備ビデオメーカーとして優れた選択肢となります。