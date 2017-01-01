ビジネス提案ビデオメーカー：効果的なプレゼンテーションを迅速に作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなビジネス提案ビデオを簡単に作成し、説得力があり記憶に残るプレゼンテーションを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規顧客やウェブサイト訪問者を対象にした45秒の説明ビデオを開発し、アニメーショングラフィックスと明るい背景音楽を特徴とするモダンでクリーンな美学であなたの製品やサービスを紹介します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で理解しやすいストーリーを迅速に組み立てましょう。
オンラインコミュニティやフォロワーを対象にした30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを制作し、鮮やかなビジュアルと親しみやすいトーンで注目を集めます。HeyGenのAIアバター機能を使用して作成された魅力的なAIアバターをフィーチャーし、即時のエンゲージメントを促進する簡潔でインパクトのあるメッセージを届けましょう。
内部の利害関係者や経営陣向けに90秒の簡潔なビジネスプランビデオを作成し、詳細でありながらアクセスしやすいビジュアルスタイルで主要な戦略を提示し、一貫したブランドイメージを維持します。HeyGenのナレーション生成機能を活用して、画面上のデータやグラフィックスにプロフェッショナルで明瞭なナレーションを追加しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なオンラインビジネスビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナル品質のビデオを迅速に作成するための高度なオンラインビジネスビデオメーカーとして、企業を支援します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、セールスピッチ、説明ビデオ、ソーシャルメディアキャンペーンのための魅力的なコンテンツを簡単に制作し、ビデオマーケティングの効果を大幅に向上させます。
HeyGenは魅力的なビジネスプランビデオや提案を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、投資家、従業員、顧客に向けてビジョンを明確に伝えるためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供する理想的なビジネスプランビデオメーカーです。ブランドキットの要素や強力な行動喚起を組み込むことで、ビジネス提案ビデオがプロフェッショナルで説得力のあるものになります。
HeyGenはビジネスビデオの制作においてどのように効率的なソリューションを提供しますか？
HeyGenは直感的なオンラインプラットフォームを通じて、ビジネスビデオの制作ワークフローを効率化し、高品質なビジネスビデオを迅速に制作できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのコンテンツを効率的に生成し、すべてのコンテンツがブランドに沿ったものになるようにします。
HeyGenはすべてのビジネスビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、すべてのビデオテンプレートにロゴや色などの特定のブランドキット要素を統合することで、ブランドの一貫性を優先します。これにより、企業プロフィールビデオ、製品発表ビデオ、マーケティング資産がすべてプロフェッショナルでブランドに沿った外観を簡単に維持します。