ビジネス提案ビデオジェネレーター: 魅力的なピッチを迅速に作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、インパクトのあるビデオマーケティングのための魅力的なパーソナライズされたビデオ提案をこれまで以上に迅速に作成します。
潜在的なクライアントや社内チーム向けに、複雑な技術製品やサービスを解明するための魅力的な90秒の説明ビデオを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確性と一貫性を確保し、情報豊富で現代的なビジュアルと正確なナレーションを補完し、アクセシビリティと明確さのために必要な字幕/キャプションを追加します。
営業チームが特定のクライアントとより効果的に関わることを可能にする、パーソナライズされた1分間のビデオ提案を制作します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ブランドに合った洗練された説得力のあるビデオを作成し、温かみがありながらプロフェッショナルな声で、各ユニークなクライアントの機会に合わせてカスタムフィットします。
既存の顧客やアーリーアダプター向けに、新製品の更新や機能強化を発表する45秒の魅力的なビデオマーケティング作品を生成します。HeyGenのAI駆動のビデオ作成とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、ダイナミックで視覚的に魅力的で簡潔な発表を制作し、アップビートな音楽と画面上のテキストを使用して、さまざまなデジタルプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーをテキストから生成し、AI駆動のビデオ作成ワークフローを大幅に簡素化します。
HeyGenを使ってブランドに合ったビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムアセットを組み込んでブランドに合ったビデオを作成できます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、すべてのビデオがあなたのユニークなブランドアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenにはどのようなビデオ編集ツールがありますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、強力なAIビデオエディターとして簡単にカスタマイズできます。字幕/キャプションを簡単に追加または編集し、シーンを洗練し、さまざまなビデオ編集ツールを利用して、エクスポート前にコンテンツを完璧に仕上げることができます。
HeyGenはどのようにビジネス提案を強化できますか？
HeyGenは強力なビジネス提案ビデオジェネレーターとして機能し、真に際立つパーソナライズされたビデオ提案を作成できます。AI駆動のビデオ作成により、魅力的なピッチや説明ビデオを迅速に提供し、全体的なビデオマーケティングの取り組みを強化します。