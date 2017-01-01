ビジネスプロモビデオメーカー：素早く魅力的なビデオを作成
AIプロモビデオメーカーを使用してプロモーションビデオ戦略を強化し、スクリプトからテキストビデオへの変換で魅力的なビデオを簡単に作成。
デジタルマーケターとeコマースブランド向けに60秒のビデオを開発し、迅速なキャンペーン展開の効率性を示します。ビジュアルプレゼンテーションはスリークでダイナミック、速いカットで構成され、プロフェッショナルで説得力のあるナレーションが補完します。この「プロモビデオメーカー」は、HeyGenのボイスオーバー生成の力を強調し、高品質のナレーションがどのようにして製品のローンチやブランドメッセージを高め、AI編集ツールで制作プロセス全体を非常に効率的にするかを示します。
SaaS企業と教育者向けに30秒の説明ビデオを制作し、複雑な概念を消化しやすいコンテンツに簡略化します。クリアでモダンなビジュアルスタイルを採用し、アニメーションテキストと魅力的なビジュアルを伴い、親しみやすく情報豊かなナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能が、書かれたコンテンツを魅力的な「説明ビデオ」に変え、複雑な情報を多様なオーディエンスにとってアクセスしやすく理解しやすくする方法に焦点を当てます。
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイター向けに、Instagram ReelsやTikTokのようなプラットフォームに最適化された15秒の「AIプロモビデオメーカー」ショートを作成します。美学は鮮やかでテンポが速く、太字のテキストオーバーレイ、トレンディなバックグラウンドミュージック、迅速なシーンチェンジを特徴とし、瞬時に注意を引きます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートのシームレスな統合を強調し、ユーザーがダイナミックなコンテンツをさまざまなソーシャルメディアチャネルに簡単に適応させ、リーチを最大化できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスプロモビデオの取り組みを強化できますか？
HeyGenは強力なAIプロモビデオメーカーとして、ビジネスがプロフェッショナルなプロモーションビデオを迅速に作成できるようにします。高度なAI機能を活用して、マーケティングキャンペーン用の高品質なビデオコンテンツを生成し、時間とリソースを節約します。
HeyGenが効果的なAIプロモビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは最先端のAI編集ツールとリアルなAIアバターを活用して、ビデオ作成を簡素化します。私たちのプラットフォームでは、テキストを自然なボイスオーバー付きの魅力的なビデオに変換でき、広範なビデオ編集経験がなくても効果的なコンテンツを制作する効率的な方法を提供します。
HeyGenで作成したプロモーションビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインエディターは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、ユニークなアニメーションテキストをプロモーションビデオに統合できます。また、ストック映像や音楽を含む広範なメディアライブラリにアクセスして、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツをさらにカスタマイズできます。
プロモーションビデオ以外に、HeyGenでどのようなコンテンツを作成できますか？
HeyGenは多様なビデオタイプの制作に最適な多用途ビデオメーカーで、魅力的な説明ビデオやダイナミックな製品ビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは多数のテンプレートとアスペクト比のリサイズオプションを提供し、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームに適した多様なコンテンツの作成に理想的です。