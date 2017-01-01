ビジネスプロモビデオジェネレーター: 驚くほど速く動画を作成
AI駆動のツールを使用してプロフェッショナルなプロモビデオでブランドを強化し、HeyGenの革新的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してシームレスな作成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルを対象とした45秒の洗練されたプロモーションビデオを開発し、効果的なキャンペーン作成の効率性を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでダイナミックなアニメーションと自信に満ちた声で、HeyGenのAIアバターがどのようにプレゼンテーションを生き生きとさせるかを示し、AI駆動のツールを活用してシームレスなプロモビデオ作成を実現します。
起業家やスタートアップ向けに、60秒のインスパイアリングでシネマティックなプロモビデオ広告を作成し、大きな予算なしで強力なブランドプレゼンスを確立することに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは、モチベーションを高めるナレーションと高品質のストック映像で、HeyGenのテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートの多様性を示し、魅力的なメディアを生成します。
コンテンツクリエイター向けに、30秒のテンポの速いエネルギッシュなビデオを制作し、どれほど簡単に高品質の短編コンテンツを制作できるかを示します。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックで、活気あるナレーションと組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を強調し、迅速な編集と幅広いアクセス性を持つ必須のAIプロモビデオメーカーとして位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスプロモビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI駆動のツールを使用して、ビジネスプロモビデオの作成を簡単にします。幅広いテンプレートとAIアバターを使用して、テキストプロンプトを魅力的なビデオに変換し、プロモビデオの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに多様なプロモビデオ広告を生成できますか？
はい、HeyGenは多様なプロモビデオ広告を効率的に生成するために設計されたAIプロモビデオメーカーです。生成メディアとAIビジュアルを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせた魅力的なコンテンツを作成し、メッセージが効果的にオーディエンスに届くようにします。
HeyGenはプロモーションビデオコンテンツのカスタマイズ機能を提供していますか？
HeyGenはプロモーションビデオのための広範なカスタマイズを提供します。ブランドコントロールを利用してロゴや色を組み込み、豊富なメディアライブラリから選択し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、包括的なビデオエディターとして機能します。
HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバーと説明ビデオのサポートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは多言語で高品質のボイスオーバーを生成し、説明ビデオに理想的な強力な機能を提供します。プロフェッショナルなボイスオーバーとダイナミックなAIビジュアルを組み合わせて、迅速かつ効果的にインパクトのある情報コンテンツを作成します。