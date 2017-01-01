小規模ビジネスオーナーを対象にした1分間の説明動画を制作し、当社の高度なビジネスビデオメーカーがどのように複雑な製品説明を簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、アニメーションテキストオーバーレイと自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、どのようにして書かれたコンテンツを魅力的な物語に変え、コンテンツ作成のワークフローを効率化するかを紹介します。

