ビジネスプロジェクトビデオメーカー：簡単かつ迅速にビデオを作成
複雑なプロジェクトを魅力的なビデオに変換。AIアバターを活用して、プロフェッショナルなビジネスコンテンツを迅速かつ手頃な価格で作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門向けに設計された90秒の内部トレーニングモジュールを開発し、新入社員のオンボーディングにおけるAIビデオ作成の利点を説明します。このビデオは、バーチャルオフィス環境で多様なAIアバターが交流する様子を描き、教育的で魅力的な内容にします。HeyGenのAIアバターを使用して、カスタマイズ可能なテンプレートを活用し、ブランドガイドラインを維持しながら、重要な情報を一貫して個別に提示する方法を強調します。
eコマースビジネス向けに、魅力的なビデオマーケティング戦略を使用して新製品の特徴を強調する45秒のダイナミックなビデオ広告を作成します。このビデオはテンポが速く、視覚的に豊かである必要があり、鮮やかなストック映像とアップビートなバックグラウンドトラックを組み込みます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが、高品質のビジュアルを迅速に統合し、製品の魅力を高める方法を示します。
内部トレーニングマネージャーを対象にした2分間の企業コミュニケーションアップデートを構築し、新しいコンプライアンス手順を概説します。このビデオは、画面共有デモンストレーションに主に焦点を当て、明確で直接的かつアクセスしやすいビジュアルスタイルを維持します。HeyGenの自動字幕/キャプション機能が、すべての従業員に完全なアクセシビリティと理解を保証し、包括的で情報豊かなビジネスビデオを簡単に作成できる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビジネスビデオの作成を効率化するために設計されたAI駆動のプラットフォームです。AIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを利用して、高品質なマーケティング、トレーニング、またはセールスビデオを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenはビデオ制作にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、ナレーション生成などの高度なAIビデオツールを活用しています。これらの技術的な機能により、ユーザーは正確かつ簡単に魅力的なコンテンツを作成でき、強力なAIビデオ作成ソリューションとなっています。
HeyGenを使用してブランドの要素をビデオにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、その他のブランド資産をビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、一貫性が確保され、すべてのビデオマーケティング活動においてブランドアイデンティティが強化されます。
HeyGenはビジネスプロジェクトビデオのためのさまざまなメディアとエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは豊富なメディアライブラリとストック映像ライブラリを統合し、包括的なコンテンツキャプチャのための画面＆カメラ録画機能を提供しています。また、アスペクト比を簡単に変更し、最終的なビジネスプロジェクトビデオを高品質なMP4形式でエクスポートでき、さまざまなプラットフォームでの互換性を確保します。