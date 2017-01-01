プロフェッショナルな結果を生むビジネスプロジェクトビデオジェネレーター

高度なAIアバターによって生成された素晴らしいビジネスビデオで、製品発表とソーシャルメディアの存在感を高めましょう。

マーケティングチームにとって、インパクトのある45秒の製品発表ビデオは不可欠です。このビデオは、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを使用し、現代的なトランジションとアップビートな音楽スコアで補完されることを想像してください。リアルなAIアバターが明確でプロフェッショナルなナレーションを提供し、HeyGenの強力なAIアバターとボイスオーバー生成機能が、魅力的な製品発表のための強力なビジネスプロジェクトビデオジェネレーターソリューションをどのように提供するかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、明るく魅力的なビジュアルと親しみやすい会話調の音声トーンを用いた30秒のソーシャルメディアマーケティング広告を作成します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、このビジネスビデオメーカーをオンラインプレゼンスとプラットフォーム全体でのエンゲージメントを向上させるための必須ツールにします。
サンプルプロンプト2
企業チーム向けに、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと情報豊かなグラフィック、落ち着いた権威ある声を採用した包括的な60秒の内部ビジネスプロジェクトアップデートを開発します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロジェクトスクリプトを魅力的なプレゼンテーションに簡単に変換し、明確なコミュニケーションを確保し、アクセシビリティのために自動的に字幕を生成し、全体的なビジネスビデオを強化します。
サンプルプロンプト3
起業家や営業チームを対象にした、洗練されたシネマティックなビジュアルアプローチを使用し、感動的なオーケストラ音楽と説得力のある自信に満ちたナレーションで補完された90秒のプロモーションビデオを作成します。このAIビデオジェネレーターの制作は、さまざまな表示フォーマットに柔軟に対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、会社のストーリーを効果的に伝え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートで簡単にビデオ作成ができることを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスプロジェクトビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してアイデアをプロフェッショナルなビジネスビデオに簡単に変換し、コンセプトから完成までの制作を効率化します。

1
Step 1
ビデオを作成する
プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートから選択するか、プロジェクトのニーズに完璧に合った白紙のキャンバスから始めます。これがビジネスビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ブランド要素を追加する
ロゴやカスタムカラーを含むブランドキット要素を適用してビデオをパーソナライズし、コンテンツ全体でブランドの一貫性を確保します。
3
Step 3
AI駆動のコンテンツを生成する
スクリプトを入力し、AIビデオ作成エンジンが動的なビデオシーン、ボイスオーバー、字幕を自動的に生成するのをお任せください。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、MP4出力やさまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのマーケティングチャネルで即座に使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調する

.

信頼と信頼性を構築するために、顧客成功事例を本物に共有するインパクトのあるAIビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはマーケティングや製品発表のためのクリエイティブなビジネスビデオ作成をどのように強化しますか？

HeyGenは革新的なAIビデオ作成ツールを使用して、魅力的なビジネスビデオを制作する力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームはプロセス全体を簡素化し、マーケティングキャンペーンや製品発表のための高品質なコンテンツを簡単に生成できるようにします。

HeyGenはリアルなAIアバターを使用してユニークなビジネスビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトを生き生きとさせ、パーソナライズされたビジネスビデオを作成する強力な方法を提供します。この機能はAIビデオ作成を革新し、あなたのメッセージが際立つことを保証します。

HeyGenは一貫したビジネスビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを含んでおり、カスタムロゴや色を含むブランドキットをすべてのビジネスビデオにシームレスに統合することができます。これにより、すべてのビデオ作成の取り組みで一貫したブランドアイデンティティが確保されます。

HeyGenは多様なビジネスプロジェクトに直感的なAIビデオジェネレーターですか？

はい、HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして設計されており、あらゆるビジネスプロジェクトに最適です。ドラッグアンドドロップエディターと豊富なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなビジネスプロジェクトビデオを効率的かつ簡単に作成できます。