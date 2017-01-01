マーケティングチームにとって、インパクトのある45秒の製品発表ビデオは不可欠です。このビデオは、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを使用し、現代的なトランジションとアップビートな音楽スコアで補完されることを想像してください。リアルなAIアバターが明確でプロフェッショナルなナレーションを提供し、HeyGenの強力なAIアバターとボイスオーバー生成機能が、魅力的な製品発表のための強力なビジネスプロジェクトビデオジェネレーターソリューションをどのように提供するかを示します。

