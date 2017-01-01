プロフェッショナルな結果を生むビジネスプロジェクトビデオジェネレーター
高度なAIアバターによって生成された素晴らしいビジネスビデオで、製品発表とソーシャルメディアの存在感を高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、明るく魅力的なビジュアルと親しみやすい会話調の音声トーンを用いた30秒のソーシャルメディアマーケティング広告を作成します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、このビジネスビデオメーカーをオンラインプレゼンスとプラットフォーム全体でのエンゲージメントを向上させるための必須ツールにします。
企業チーム向けに、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと情報豊かなグラフィック、落ち着いた権威ある声を採用した包括的な60秒の内部ビジネスプロジェクトアップデートを開発します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロジェクトスクリプトを魅力的なプレゼンテーションに簡単に変換し、明確なコミュニケーションを確保し、アクセシビリティのために自動的に字幕を生成し、全体的なビジネスビデオを強化します。
起業家や営業チームを対象にした、洗練されたシネマティックなビジュアルアプローチを使用し、感動的なオーケストラ音楽と説得力のある自信に満ちたナレーションで補完された90秒のプロモーションビデオを作成します。このAIビデオジェネレーターの制作は、さまざまな表示フォーマットに柔軟に対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、会社のストーリーを効果的に伝え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートで簡単にビデオ作成ができることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングや製品発表のためのクリエイティブなビジネスビデオ作成をどのように強化しますか？
HeyGenは革新的なAIビデオ作成ツールを使用して、魅力的なビジネスビデオを制作する力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームはプロセス全体を簡素化し、マーケティングキャンペーンや製品発表のための高品質なコンテンツを簡単に生成できるようにします。
HeyGenはリアルなAIアバターを使用してユニークなビジネスビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトを生き生きとさせ、パーソナライズされたビジネスビデオを作成する強力な方法を提供します。この機能はAIビデオ作成を革新し、あなたのメッセージが際立つことを保証します。
HeyGenは一貫したビジネスビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを含んでおり、カスタムロゴや色を含むブランドキットをすべてのビジネスビデオにシームレスに統合することができます。これにより、すべてのビデオ作成の取り組みで一貫したブランドアイデンティティが確保されます。
HeyGenは多様なビジネスプロジェクトに直感的なAIビデオジェネレーターですか？
はい、HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして設計されており、あらゆるビジネスプロジェクトに最適です。ドラッグアンドドロップエディターと豊富なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなビジネスプロジェクトビデオを効率的かつ簡単に作成できます。