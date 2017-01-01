ビジネスプロセス更新ビデオジェネレーター：コミュニケーションを効率化

AIアバターを使用して、手間なくチームを引き付けるプロフェッショナルな会社の更新やトレーニングビデオを迅速に作成します。

45秒のエネルギッシュなビジネスプロセス更新ビデオを社内チーム向けに作成し、新しいソフトウェアの導入を説明します。このビデオは、現代的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが重要なステップを案内し、プロフェッショナルなナレーションで重要な会社の更新情報を明確に伝える必要があります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに60秒の説明ビデオを作成し、改訂されたオンボーディングチェックリストを案内します。わかりやすいアニメーションスタイルを採用し、落ち着いた教育的なナレーションを組み合わせ、詳細なテキストスクリプトからシームレスにテキストからビデオ機能を使用して制作してください。
サンプルプロンプト2
30秒の洗練されたマーケティングビデオを社内の利害関係者向けに制作することを想像してください。最近の生産プロセスの効率改善を紹介します。このビジュアル作品は、ダイナミックで企業的なビジュアルスタイルを採用し、多様なテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルなビデオと会社の変化への積極的なアプローチを強調します。
サンプルプロンプト3
全社員向けに15秒の簡潔な会社更新ビデオを作成し、軽微なポリシーの調整を発表します。シンプルで直接的なビジュアルアプローチと明確で簡潔なナレーションを特徴とし、迅速で効果的な情報共有のために数分でビデオを生成できるようにします。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネスプロセス更新ビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、複雑な情報を明確にし、チームに情報を提供するプロフェッショナルなビジネスプロセス更新ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストを入力すると、システムが「テキストからビデオ」技術を使用して瞬時にビデオに変換し、更新の基盤を形成します。
2
Step 2
アバターを選択
多様な「AIアバター」から選択してメッセージを伝え、重要なビジネス更新に人間味を加えてエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ナレーションを追加
自然な音声のナレーションを生成して、ビジネスプロセスの更新を明確に伝える「ナレーション」を組み込みます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成した「ビジネスビデオ」を確認し、さまざまな形式でエクスポートして、組織全体でシームレスに配信できるようにします。

使用例

複雑な情報を簡素化

複雑な情報を簡素化

.

複雑なビジネスプロセスをわかりやすいビデオ説明に分解し、すべての利害関係者に明確さを提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオ技術を活用してビデオ作成を効率化する高度なAIビデオジェネレーターです。ユーザーはスクリプトを簡単にダイナミックなビデオコンテンツに変換でき、さまざまなビジネスニーズに対応するプロフェッショナルなビデオを手軽に作成できます。

HeyGenでどのような種類のプロフェッショナルビデオを生成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊富なトレーニングビデオ、重要な会社の更新など、幅広いプロフェッショナルビデオを生成できます。直感的なプラットフォームにより、事前にデザインされたビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを使用して迅速に作成できます。

HeyGenはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なAIコンテンツ生成機能により、プレーンテキストをリアルなAIアバターと自然なナレーションを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換できます。この機能は、説明ビデオやビジネスプロセス更新ビデオジェネレーターコンテンツを効率的に作成するのに最適です。

HeyGenはどのくらいの速さで高品質なビジネスビデオを制作できますか？

HeyGenは、ユーザーが数分でビデオを生成できるようにし、高品質なビジネスビデオの制作を大幅に加速します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを備えた効率的なプロセスにより、プロフェッショナルな結果を損なうことなく迅速なターンアラウンドを実現します。