ビジネスプロセス更新ビデオジェネレーター：コミュニケーションを効率化
AIアバターを使用して、手間なくチームを引き付けるプロフェッショナルな会社の更新やトレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに60秒の説明ビデオを作成し、改訂されたオンボーディングチェックリストを案内します。わかりやすいアニメーションスタイルを採用し、落ち着いた教育的なナレーションを組み合わせ、詳細なテキストスクリプトからシームレスにテキストからビデオ機能を使用して制作してください。
30秒の洗練されたマーケティングビデオを社内の利害関係者向けに制作することを想像してください。最近の生産プロセスの効率改善を紹介します。このビジュアル作品は、ダイナミックで企業的なビジュアルスタイルを採用し、多様なテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルなビデオと会社の変化への積極的なアプローチを強調します。
全社員向けに15秒の簡潔な会社更新ビデオを作成し、軽微なポリシーの調整を発表します。シンプルで直接的なビジュアルアプローチと明確で簡潔なナレーションを特徴とし、迅速で効果的な情報共有のために数分でビデオを生成できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオ技術を活用してビデオ作成を効率化する高度なAIビデオジェネレーターです。ユーザーはスクリプトを簡単にダイナミックなビデオコンテンツに変換でき、さまざまなビジネスニーズに対応するプロフェッショナルなビデオを手軽に作成できます。
HeyGenでどのような種類のプロフェッショナルビデオを生成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊富なトレーニングビデオ、重要な会社の更新など、幅広いプロフェッショナルビデオを生成できます。直感的なプラットフォームにより、事前にデザインされたビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを使用して迅速に作成できます。
HeyGenはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なAIコンテンツ生成機能により、プレーンテキストをリアルなAIアバターと自然なナレーションを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換できます。この機能は、説明ビデオやビジネスプロセス更新ビデオジェネレーターコンテンツを効率的に作成するのに最適です。
HeyGenはどのくらいの速さで高品質なビジネスビデオを制作できますか？
HeyGenは、ユーザーが数分でビデオを生成できるようにし、高品質なビジネスビデオの制作を大幅に加速します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを備えた効率的なプロセスにより、プロフェッショナルな結果を損なうことなく迅速なターンアラウンドを実現します。