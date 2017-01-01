重要なソフトウェア機能を新入社員にトレーニングするための、主要な社内業務手順を示す1分間の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明確な画面録画を特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用して生成されたフレンドリーでありながら権威あるナレーションを補完し、一貫した高品質の音声指導を保証します。

ビデオを生成