AIを活用したSOPのためのビジネス手順ビデオジェネレーター
AI音声を使用して明確で一貫したトレーニングと社内コミュニケーションのためのビデオドキュメントを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいチームメンバーのために、社内プロジェクト管理ソフトウェアの必須ビデオドキュメントとして機能する2分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは親しみやすく直接的で、HeyGenのAIアバターライブラリからの親しみやすいAIアバターがユーザーをステップごとに案内し、プロフェッショナルで明確な音声トラックが包括的な理解を保証します。
技術チームとプロジェクトマネージャー向けに、開発パイプライン内の最近の複雑なワークフロー更新を概説する90秒の魅力的なビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、詳細なテキストを迅速に動的なビジュアル説明に変える方法を強調します。ビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルで、鮮明なグラフィックスと正確で情報的なトーンを持ち、複雑な詳細を理解しやすくします。
エンドユーザーとサポートスタッフのために、顧客ポータルの一般的なトラブルシューティング手順のクイックリファレンスガイドを提供する緊急の45秒ビデオが必要です。HeyGenの字幕/キャプションを利用して、音声オフ環境でもアクセス可能で明確にします。ビジュアルアプローチは直接的で画面録画ベースであり、太字で読みやすいキャプションがシンプルな画面上の指示を伴います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス手順ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、高品質なビデオドキュメントを生成するプロセスを簡素化する高度なAIビデオプラットフォームです。AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、複雑な編集スキルを必要とせずに、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換します。
HeyGenはAI生成ビデオに画面録画を統合できますか？
はい、HeyGenは強力なネイティブ画面録画機能を提供しており、ソフトウェアアプリケーションや複雑なワークフローをキャプチャできます。これらの録画をAIアバターや生成されたAI音声とシームレスに統合し、ステップバイステップのユーザーガイドや社内コミュニケーションを強化します。
HeyGenは企業ビデオのブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、企業ビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証します。ロゴやブランドカラーなどの要素を簡単にカスタマイズし、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、すべてのビデオを会社のビジュアルスタンダードに合わせることができます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けにキャプションと翻訳をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは自動的にキャプションと字幕を生成し、アクセス性と広範な理解を確保します。さらに、AI音声とワンクリック翻訳により、コンテンツをローカライズし、多様なグローバルオーディエンスに効果的にリーチし、エンゲージメントを高めることができます。