ビジネス優先順位付けビデオメーカー：戦略を強化

AIアバターを使用してプロフェッショナルなビジネスビデオを生成し、チームを迅速に主要な目標に合わせましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングキャンペーンをソーシャルメディアで向上させたいマーケティングプロフェッショナル向けに、HeyGenを効果的な「説明ビデオメーカー」として強調する60秒のダイナミックなビデオを作成します。ビジュアルアプローチはスピーディーでモダン、エネルギッシュなカットと大胆なタイポグラフィーを特徴とし、熱意に満ちた自信あるナレーションとアップビートな音楽で駆動されます。「テンプレートとシーン」とシームレスな「ナレーション生成」の力を示し、インパクトのあるストーリーテリングを実現します。
多様な「ソーシャルメディアプラットフォーム」向けの強力な「クリエイティブエンジン」を求めるコンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした30秒の簡潔なビデオを開発します。このビデオは、トレンドの美学と目を引くトランジションを備えた活気あるクイックカットのビジュアルスタイルを特徴とし、活気に満ちたアップビートなナレーションを組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の利便性を強調し、迅速なコンテンツ適応を実現します。
製品マネージャーやスタートアップ創業者向けに、新機能や「製品発表」を発表するためのプロフェッショナルな50秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練されており、明確な製品デモンストレーションと直感的なUIオーバーレイを備え、権威あるが魅力的なナレーションを添えます。「字幕/キャプション」とカスタマイズ可能な「AIアバター」が製品発表の明確さとグローバルなリーチを向上させる様子を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス優先順位付けビデオメーカーの仕組み

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、ビジネスの優先事項を魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、複雑な概念を視聴者にわかりやすく伝えます。

Step 1
スクリプトを作成
ビジネスの優先事項と重要なメッセージをアウトライン化することから始めます。スクリプトをHeyGenに直接入力し、テキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して初期ビデオドラフトを自動生成し、コアコンテンツが正確に表現されるようにします。
Step 2
ビジュアル要素を選択
多様なプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択して、優先順位付けビデオの明確さを向上させます。ビジネス戦略やデータを最も効果的に伝えるレイアウトや背景を簡単に選択できます。
Step 3
プレゼンターを選ぶ
AIアバターを選択して、ビデオのナレーションを行い、優先事項を生き生きと表現します。AIアバターはプロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションを提供し、複雑な情報を視聴者にとってより親しみやすく魅力的にします。
Step 4
音声を追加して仕上げる
ナレーション生成機能を使用して、ビデオの音声を洗練し、明確でインパクトのあるナレーションを実現します。仕上げたら、高品質なビジネス優先順位付けビデオを簡単にエクスポートし、プレゼンテーションや共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

信頼と信頼性を構築し、ポジティブな顧客体験を強調する魅力的なビデオを簡単に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスビデオ制作のクリエイティブエンジンとして機能しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを使用して、複雑な制作プロセスを簡素化し、高品質なビジネスビデオを生成する力を企業に提供します。アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、さまざまなマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアプラットフォームにおける効率的なクリエイティブエンジンとして機能します。

HeyGenはAIビデオ生成においてどのような革新的な機能を提供しますか？

HeyGenは最先端のAIアバターと高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、ビデオ制作のワークフローを効率化します。これにより、ユーザーはシンプルなスクリプトからリアルなナレーション生成を伴うプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは製品発表のための高性能な説明ビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的な説明ビデオメーカーであり、製品発表やその他のビジネス優先順位付けビデオメーカーのニーズに合わせてインパクトのあるストーリーを作成できます。直感的なオンラインエディターとテンプレートを活用して、価値提案を明確に伝える高性能なビデオ広告を制作できます。

HeyGenは包括的なビデオ生成とブランディングのためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成を可能にする強力なオンラインエディターと多様なテンプレートを提供し、シームレスな制作プロセスを保証します。ユーザーはロゴや色などのブランド要素を簡単に統合し、一貫性を保ちながらプロフェッショナルなビジネスビデオを制作できます。