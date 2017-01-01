ビジネスプレゼンテーションビデオメーカーで魅力的なピッチを
ダイナミックなビジュアルとAIアバターでピッチを高め、注目を集めて取引をスムーズに成立させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングや潜在顧客への複雑な製品アップデートの説明には、1分30秒の簡潔な説明ビデオを作成してください。明確で情報豊かなグラフィックと、HeyGenのAIアバターによる落ち着いたチュートリアルスタイルのナレーションを使用し、技術的な概念を明確に伝え、視聴者にとって理解しやすいものにします。
小規模ビジネスオーナーを対象にした、アクセスしやすいプロモーションツールを求める45秒の魅力的なマーケティングビデオを制作してください。この作品には、ダイナミックで視覚的に魅力的なシーンと、アップビートなバックグラウンドミュージックトラック、明確なオンスクリーンテキストを組み込み、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、新しいリードを引き付ける強力なビデオジェネレーターとして活用します。
迅速な会社のアップデートやプロジェクトのマイルストーンの発表が必要な場合は、全社員向けに30秒の短い社内ビデオをデザインしてください。モダンでブランド化されたビジュアルスタイルと、親しみやすくプロフェッショナルな声、スムーズなトランジションを提供し、HeyGenのすぐに利用可能なテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、ビデオプレゼンテーションテンプレート全体で一貫したメッセージを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプレゼンテーション用のビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを活用してビデオ作成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけでテキスト・トゥ・ビデオ変換が可能で、高品質のナレーションを追加し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを基に構築します。これにより、魅力的なビジネスプレゼンテーションビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオプレゼンテーションをカスタマイズするためにどのような技術ツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオプレゼンテーションを完全にカスタマイズするための強力な技術ツールを提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを利用し、ロゴや色などのブランドコントロールを統合し、多様なアニメーションやトランジションを豊富なストックメディアライブラリから追加してデザインを強化します。
HeyGenを使用して画面プレゼンテーションを録画およびエクスポートできますか？
はい、HeyGenは包括的な画面およびカメラ録画をサポートしており、プラットフォーム内で直接プレゼンテーションをキャプチャできます。ビデオが完成したら、自動字幕/キャプションを含めて、高品質のMP4ファイルとして簡単にダウンロードできます。
HeyGenにはさまざまなプレゼンテーションニーズに対応したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートがありますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなビジネスプレゼンテーションビデオのニーズに最適化されたプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、洗練された効果的なビデオプレゼンテーションを迅速に作成するための優れた出発点を提供します。