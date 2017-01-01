小規模ビジネスオーナー向けに、マーケティング資料を簡単に際立たせるための魅力的な60秒のビデオを作成してください。このビデオは、現代的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がどのようにして洗練されたビデオプレゼンテーションの作成を簡単にし、静的なコンテンツを注目を集め、ブランドのエンゲージメントを促進する動的なストーリーに変えるかを示します。

ビデオを生成