勝利をつかむピッチを作成：ビジネスプレゼンテーションメーカー
AIプレゼンテーションジェネレーターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、アイデアをすばやく魅力的なプレゼンテーションデザインに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートチームや企業トレーナーを対象にした90秒のビデオを制作し、クラウドベースのプレゼンテーションソフトウェアがシームレスなリアルタイムコラボレーションにどのように役立つかを示します。ビジュアルナラティブはクリーンでプロフェッショナルであり、さまざまなテンプレートとシーンを使用してダイナミックなコンテンツの変化を強調し、親しみやすく情報豊かなボイスオーバー生成をサポートします。チームがどのように簡単にプレゼンテーションプロジェクトで協力できるかを示します。
データアナリストやマーケティングマネージャー向けに2分間のビデオを開発し、プレゼンテーション内で効果的なデータビジュアライゼーションを作成する方法を示します。ビデオは詳細で分析的なビジュアルスタイルを持ち、メディアライブラリ/ストックサポートからのアニメーションチャートやグラフを組み込みます。魅力的で説明的なボイスオーバーと明確な字幕/キャプションが複雑なデータポイントを視聴者に案内します。
小規模ビジネスオーナーやフリーランスコンサルタントを対象にした45秒のビデオで、カスタマイズ可能なプレゼンテーション機能を活用して強力なブランドの一貫性と効果的な複数のエクスポート形式をどのように実現できるかを示します。ビジュアルスタイルは明るく適応性があり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなニーズに合わせてコンテンツをシームレスに調整する様子を示します。明るくプロフェッショナルなボイスオーバーが、パーソナライズされたプレゼンテーションの多様性と影響力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビジネスプレゼンテーションの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをAIアバターとボイスオーバー生成を伴うダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換します。このAI駆動のアプローチは、プレゼンテーションソフトウェアのワークフロー全体を効率化し、ユーザーがビジネスプレゼンテーションのための魅力的なコンテンツを効率的に作成できるようにします。
HeyGenはどのような技術的な共有と統合の機能を提供していますか？
HeyGenは複数のエクスポート形式をサポートし、クラウドベースのプレゼンテーションソフトウェアを提供して簡単なアクセスとコラボレーションを可能にします。ユーザーはAI生成されたプレゼンテーションを簡単に共有および公開でき、さまざまなプラットフォームでの広範な互換性とリーチを確保します。
HeyGenのAIツールでプレゼンテーションをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、豊富なテンプレートとシーンのライブラリを備えています。これにより、ユーザーはブランドアイデンティティに完全に一致する魅力的なプレゼンテーションデザインを作成でき、すべてのカスタマイズ可能なプレゼンテーションがユニークになります。
HeyGenはリッチメディアとインタラクティブな要素をサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範なメディアライブラリとストックサポートを統合して、シネマティックなビジュアルやデータビジュアライゼーションでプレゼンテーションを強化します。主な焦点はAIテキストからPPTビデオ生成ですが、ユーザーはアニメーションやトランジションなどのダイナミックな要素を組み込んで、インパクトのあるインタラクティブなプレゼンテーション体験を作成することもできます。