ビジネス概要ビデオメーカー：魅力的な会社概要を作成
AIアバターでアイデアをプロフェッショナルなビデオに変換し、エンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新製品ユーザー向けに設計された45秒の説明ビデオを開発し、動的なオンスクリーングラフィックスと熱意ある明確なナレーションを通じてコア機能を説明します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、書かれた指示を迅速に魅力的なビジュアルガイドに変換し、ユーザーのオンボーディングとビデオ作成の効率を向上させます。
若い世代をターゲットにした30秒のソーシャルメディアビデオを制作し、新しいキャンペーンを発表します。速いカット、明るい色、アップビートな背景音楽を使用して、最大のアクセシビリティとインパクトを確保します。HeyGenの字幕/キャプションを統合し、モバイルデバイスでのソーシャルメディアビデオの迅速な消費に最適です。
社内の会社更新用に90秒のプロフェッショナルなビデオを作成し、重要な発表とプロジェクトのマイルストーンをステークホルダーに届けます。洗練されたクリーンな美学と安心感のある洗練されたトーンで提供します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、高品質で一貫したオーディオ体験を確保し、企業ビデオを効果的で理解しやすいものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように包括的なビジネス概要ビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ作成技術を使用して、プロフェッショナルな概要ビデオを効率的に作成する力を企業に提供します。ユーザーはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ制作ソリューションプロセス全体を合理化します。
HeyGenがビジネス向けの直感的なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、その直感的なインターフェースとAIジェネレーターを使用して、ビデオ作成を簡素化します。ユーザーは、広範な編集スキルを必要とせずに、スマートテンプレートとテキストビデオ機能を活用して高品質のビデオコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けにさまざまな種類のプロフェッショナルビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなマーケティングビデオキャンペーンや魅力的な説明ビデオコンテンツから、効果的なセールスビデオや洞察に満ちたトレーニングビデオまで、幅広いプロフェッショナルビデオを制作するように設計されています。YouTubeやInstagram Reelsなどのプラットフォーム向けに簡単にエクスポートできます。
HeyGenはビデオ制作におけるブランドの一貫性をサポートしていますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供することで、ブランドの一貫性を確保します。これにより、企業は視覚的なアイデンティティに完全に一致する高品質のビデオコンテンツを制作できます。