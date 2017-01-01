ビジネス概要ビデオジェネレーター：素早く魅力的なビデオを作成

スクリプトをプロフェッショナルな説明ビデオに変換し、AIアバターを備えたビデオ制作ソリューションを簡素化します。

小規模ビジネスオーナー向けに、彼らの独自の価値を迅速に伝えるための45秒のマーケティングビデオを想像してください。このビデオは、活気に満ちた色彩と洗練されたアニメーションを備えたエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを誇り、アップビートなバックグラウンドトラックで強調されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能により、迅速なコンテンツ生成が可能で、魅力的なAIアバターを統合することで、効率的に提供内容を紹介する理想的なビジネス概要ビデオジェネレーターとなります。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な顧客や投資家向けに、新しい革新的な製品を詳述する60秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルの美学はプロフェッショナルで明確であり、魅力的なインフォグラフィックとスムーズなトランジションを組み込み、フレンドリーなAI生成のナレーションで補完されます。HeyGenのナレーション生成を活用してスクリプトを語り、自動字幕/キャプションで幅広いアクセスを確保し、洗練されたAIビデオジェネレーターソリューションを提供します。
サンプルプロンプト2
プラットフォーム全体でのブランドの一貫性に焦点を当てたマーケティングマネージャーにとって、30秒のソーシャルメディア広告は不可欠です。それは一貫したブランドカラーとダイナミックなテキストオーバーレイを視覚的に強調し、キャッチーでトレンディなバックグラウンドミュージックと完璧に同期します。HeyGenを使用することで、その豊富なテンプレートとシーンを活用して生産を加速し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最適な表示を保証し、ビデオ作成を効果的に簡素化します。
サンプルプロンプト3
従業員や内部チーム向けに、新しいイニシアチブを発表するための20秒の社内更新ビデオを簡潔に作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは直接的で情報的であり、メディアライブラリからのクリーンで企業テーマのビジュアルを特徴とし、ニュースを伝える明確でプロフェッショナルなAIアバターを使用します。HeyGenのAIアバターを統合して一貫したプレゼンターを提供し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する背景映像を迅速に組み立て、内部コミュニケーションのための効果的なビジネスビデオメーカーとします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス概要ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してビジネスの物語を魅力的なビデオに変換し、スクリプトから画面までのビデオ制作ソリューションをわずか4ステップで簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビジネス概要ビデオの作成を、スクリプトの作成または貼り付けから始めます。スクリプトからのテキストビデオの力を活用して、シーンと初期ドラフトを即座に生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドの美学に合った多様なテンプレートライブラリから選択します。プロフェッショナルなAIアバターを組み込んで、メッセージを効果的に伝えましょう。
3
Step 3
ダイナミックな要素を追加
カスタムナレーションを追加するか、多様なナレーション生成オプションから選択して、物語を洗練させます。自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
マーケティングビデオを最終確認し、最後の調整を行います。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに適したビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

.

顧客の声を紹介する魅力的なAIビデオを開発し、信頼を築き、ブランドの価値提案を効果的に強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターを活用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、ビデオ作成を簡素化します。さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオ、説明ビデオ、アニメーションビデオを迅速に制作し、ビデオ制作全体を効率化します。

HeyGenが効果的なビジネスビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは包括的なビデオ制作ソリューションを提供し、ビジネスが強力なブランドアイデンティティを維持できるようにすることで、効果的なビジネスビデオメーカーとして機能します。AIを活用したツールとコラボレーション機能により、チームはカスタムナレーションを備えた高品質なビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは多様なナレーションとビジュアルの生成を支援できますか？

はい、HeyGenのAIを活用したツールは、ユーザーがビデオのための多様なナレーションを生成し、アクセシビリティとインパクトを向上させることを可能にします。また、AIアバターとブランディングコントロールを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなアニメーションビデオコンテンツを作成し、ブランドアイデンティティを強化できます。

HeyGenは私たちのソーシャルメディアビデオ戦略をどのように強化できますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにカスタマイズされたマーケティングビデオを迅速に制作することで、ソーシャルメディア戦略を最適化します。内蔵のビデオエディターはアスペクト比のリサイズをサポートし、豊富なメディアライブラリを提供することで、常にプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを保証します。